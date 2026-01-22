Milan, ancora personalizzato per Saelemaekers: le sensazioni in vista della Roma

22 Gen 2026 - 14:55
MILAN – Saelemaekers, Jashari, Estupinan (in forte dubbio)  © Getty Images

Il Milan e Massimiliano Allegri si avvicinano alla trasferta dell'Olimpico contro la Roma (domenica alle 20.45) con un grande punto di domanda: Alexis Saelemaekers. Anche oggi l’esterno belga ha svolto lavoro personalizzato a Milanello e continua nel suo percorso di recupero dal risentimento all'adduttore sinistro accusato nel finale della gara contro il Lecce.

Al momento c'è allerta per un giocatore fondamentale nello scacchiere del tecnico, unico finora sempre titolare e anche in ruoli diversi, ma non pessimismo: domani sarà la giornata decisiva. Se il belga si allenerà in gruppo, Allegri lo schiererà dal 1' anche a Roma, altrimenti, se anche dovesse rientrare col resto della squadra sabato, prevarrà la prudenza e all'Olimpico partirà dalla panchina. Al suo posto in caso di forfait dovrebbe giocare Athekame.

Buone notizie invece in difesa, dove Strahinja Pavlovic si riprenderà la maglia da titolare. Il difensore serbo torna infatti a disposizione di Allegri dopo aver saltato le ultime due partite contro Como e Lecce a causa dei nove punti di sutura alla testa rimediati contro la Fiorentina in seguito a uno scontro con Comuzzo. 

