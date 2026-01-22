Milan, ancora personalizzato per Saelemaekers: le sensazioni in vista della Roma

Il Milan e Massimiliano Allegri si avvicinano alla trasferta dell'Olimpico contro la Roma (domenica alle 20.45) con un grande punto di domanda: Alexis Saelemaekers. Anche oggi l’esterno belga ha svolto lavoro personalizzato a Milanello e continua nel suo percorso di recupero dal risentimento all'adduttore sinistro accusato nel finale della gara contro il Lecce.