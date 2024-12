Via alla missione Supercoppa: il Milan parte oggi per Riad, dove venerdì 3 gennaio sfiderà la Juve nella semifinale della Supercoppa Italiana. Assente Samuel Chukwueze infortunato, così come Noah Okafor, mentre sono presenti sia Rafael Leao che Christian Pulisic. La squadra di Conceiçao arriverà in Arabia in serata, domani il primo allenamento nella capitale saudita.