Milan, Amorim tuttofare: rilancia Jashari, inventa i nuovi Saele e Chukwueze ma attende un'ultima mano dal mercato

L'Operazione-rilancio a firma Amorim non si ferma allo svizzero: Saelemaekers e Chukwueze sono state due sue scelte dal primo giorno, sta lavorando su entrambi regalandogli nuovi ruoli. Il belga, contro lo United, è stato schierato da trequartista sul centrosinistra con Loftus sulla destra, dietro a Ramos. Sostanzialmente, quel ruolo che Thiago Motta gli aveva cucito addosso con successo nell'esperienza al Bologna. Il tecnico portoghese non fa cose a caso, e non parla a caso: il ruolo ricoperto dal classe 1999 è quello che in teoria sarebbe di Leao, ma nel post-match Rafa ha ricevuto dall'allenatore un messaggio chiarissimo: "Dovrà lottare per un posto, Cissé ha giocato bene oggi e gli renderà le cose difficili, Saelemaekers ha cambiato posizione, poi abbiamo Pulisic che sta tornando. Tanti giocatori si contenderanno il posto". Più chiaro di così... Per quanto Chukwueze, invece, Amorim lo ha coccolato dal primo giorno scegliendo di tenerlo in rosa e provando a valorizzarlo nell'inedita posizione di esterno destro del centrocampo a quattro. Un cambiamento sostanziale di mentalità richiesto al giocatore, che per la verità con Unai Emery aveva già occasionalmente giocato in quella posizione: all'inizio Samu ha titubato tatticamente compiendo anche diversi errori, perché gli viene richiesta una diversa fase di pressione e maggiore attenzione difensiva, alla distanza però durante l'estate è venuto fuori prepotente, e contro i Red Devils è stato semplicemente devastante. Un gol e due assist, una presenza costante, azioni accompagnate con precisione e l'impressione di essere più al centro del gioco. Il collegamento con Gonçalo Ramos, per altro, sembra funzionare alla perfezione: assist del portoghese per il suo gol, suo assist per il gol del portoghese. Infine, Alphadjo Cissé: l'italiano classe 2006 è stato una delle belle rivelazioni dell'estate rossonera, è cresciuto, recuperando dallo sfortunato infortunio muscolare di mesi fa dimostrando le qualità che tutti gli riconoscono: bellissima la sua apertura a centrocampo per Chukwueze sulla destra, che gli ha restituito poi un pallone geniale da spingere in rete chiudendo un uno-due enorme.