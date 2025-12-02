Milan, multa e una giornata di squalifica per Allegri

Max Allegri, tecnico del Milan, è stato squalificato per una giornata dal giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, al termine della 13ma giornata, "per avere, al 52° del secondo tempo contro la Lazio contestato con fare intimidatorio la decisione arbitrale, mentre il Direttore di gara si apprestava a effettuare una 'on field review', dirigendosi prima verso il tunnel degli spogliatoi, in segno di dissenso, e raggiungendo successivamente l'Arbitro nell'area di revisione", è quanto si legge nel comunicato. "Dopo la notifica del provvedimento di espulsione, mentre usciva dal recinto di giuoco, assumeva un atteggiamento provocatorio nei confronti di un componente della panchina avversaria", si legge ancora. Per Allegri anche una ammenda di 10mila euro. Una giornata di squalifica e ammenda di 5mila euro per Marco Ianni, vice di Maurizio Sarri alla Lazio, "per avere, al 53° del secondo tempo, in risposta all'atteggiamento provocatorio dell'allenatore della squadra avversaria, assunto un atteggiamento minaccioso nei confronti di quest'ultimo".