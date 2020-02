"Mettiamocelo in testa": la Serie A scende in campo per l'istruzione dei bambini rifugiati

CAMPAGNA UNHCR

Lo sport sostiene UNHCR, Agenzia ONU per i rifugiati. In occasione della 22ma giornata di Serie A (1, 2 e 3 febbraio) in collaborazione con la Lega Serie A viene promossa la Campagna “Mettiamocelo in testa” di UNHCR per raccogliere fondi da destinare all’istruzione dei bambini rifugiati. I bambini rifugiati devono andare a scuola: l'appello di Kwadwo Asamoah

Nel corso dell’ultimo anno accademico, oltre 3,7 milioni di bambini rifugiati in tutto il mondo non hanno avuto la possibilità di andare a scuola. Ma un bambino rifugiato che non va a scuola non rischia di perdere l’anno, ma la vita. Secondo il rapporto dell’UNHCR SteppingUp: Refugee Education in Crisis, dei 7,1 milioni di bambini rifugiati in età scolare, più della metà non vanno a scuola. Eppure, per la sopravvivenza di un bambino rifugiato, la scuola è centrale al pari di una tenda dove ripararsi, del cibo o delle cure mediche. Con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza decisiva dell’istruzione per il futuro di milioni di bambini rifugiati e di garantire loro accesso a un’istruzione di qualità, dal 26 gennaio al 16 febbraio 2020 l’UNHCR lancia la quarta edizione della campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi “Mettiamocelo in Testa. Un bambino rifugiato che ,mnon va a scuola non rischia di perdere l’anno, ma la vita” che si potrà sostenere con un sms o una chiamata da numero fisso al 45588. Con un sms da 2euro si garantisce un mese di scuola a un bambino rifugiato.

Testimonial dell’iniziativa sono ancora una volta due grandi del calcio italiano: Demetrio Albertini e Giuseppe Bergomi, ai quali quest'anno si sono aggiunti l'altro veterano azzurro Alessandro Costacurta, il centrocampista dell'Inter Kwandwo Asamoah e la schiacciatrice dell'Imoco Volley e dell'Italia Miriam Sylla.