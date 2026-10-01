Festa per Messi, strappo Ronaldo: l'addio di Leo può diventare un altro spettro nella carriera di CR7

Dopo un mondiale da protagonista, l'Argentina ha richiamato il suo capitano dal ritiro per permettere al popolo che ha fatto sognare di onorargli il giusto tributo. Il portoghese invece, una volta capito di essere destinato alla seconda panchina di fila, ha lasciato il ritiro del suo Portogallo sbattendo la porta.



Al momento difficile immaginare una festa d'addio, anche perché nelle ultime uscite tra flop Mondiale e Nations League CR7 è finito nel mirino della critica. I gol sbagliati, il nervosismo e l’inevitabile calo fisico hanno messo a nudo re Cristiano agli occhi di tifosi e opinione pubblica che, piano piano, ha iniziato a chiedere che fosse messo da parte. Uno status, quello di alternativa, che Ronaldo per come è fatto non può nemmeno prendere in considerazione, tanto da arrivare a quello che sembra uno strappo definitivo.