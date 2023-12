Messi, altro trionfo: è l'atleta dell'anno per Time

L'INCORONAZIONE

Dopo il Pallone d'Oro, un altro prestigioso riconoscimento per l'argentino

Lionel Messi è stato eletto "atleta dell'anno" dalla rivista Time. Il fuoriclasse argentino aggiunge così un altro prestigioso riconoscimento alla sua sconfinata lista di trionfi, l'ultimo dei quali era stato il suo ottavo Pallone d'Oro. Messi è il quinto sportivo a potersi fregiare del titolo, istituito nel 2019 dal prestigioso magazine americano che dal 1927 elegge la "persona dell'anno".

ATLETA DELL'ANNO PER TIME, I PRECEDENTI VINCITORI

- 2019: nazionale femminile di calcio degli Stati Uniti

- 2020: LeBron James (basket)

- 2021: Simone Biles (ginnastica artistica)

- 2022: Aaron Judge (baseball)

MESSI: "DOPO IL PSG IL BARCELLONA ERA LA PRIMA SCELTA"

Nell'intervista rilasciata in occasione del conferimento del titolo Messi ha parlato anche della scelta di trasferirsi a Miami dopo la scadenza del contratto col Psg: "La verità è che fortunatamente avevo diverse opzioni interessanti sul tavolo e ho dovuto analizzarle, valutarle con la mia famiglia, prima di prendere la decisione finale di venire a Miami. La mia prima opzione era tornare al Barcellona, ​​ma non era possibile. Ho provato a tornare, ma non è successo. Ho pensato molto di andare nel campionato saudita, dove conosco il paese e hanno creato una competizione molto potente, che può diventare un campionato importante nel prossimo futuro. Come ambasciatore del turismo dell'Arabia, è stata una destinazione che mi ha attratto, soprattutto perché mi è piaciuto tutto ciò che ho visitato, per come il calcio sta crescendo nel paese e per lo sforzo che stanno facendo per creare una competizione di alto livello".