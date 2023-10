Pallone d'oro: Lautaro vola a Parigi, c'è Barella per l'Italia. Non manca il Napoli

© Getty Images

Ci sarà anche un po' di Italia questa sera in occasione della Cerimonia che assegnerà il Pallone d'Oro a Parigi (diretta su Canale 20, in streaming su Sportmediaset.it). Nel listone dei migliori 30 è presente Nicolò Barella, ma pure un altro interista, ossia Lautaro Martinez. Il Toro in particolare, sta raggiungendo in queste ore la capitale francese: salvo colpi di scena, festeggerà col connazionale Lionel Messi, favoritissimo nell'aggiudicarsi per l'ottava volta in carriera il premio individuale più prestigioso. Non possono mancare i rappresentati del Napoli, campione d'Italia nel 2023: per gli azzurri ci saranno Victor Osimhem e Khvicha Kvaratskhelia, fari della squadra di Spalletti, ora allenata da Rudi Garcia.