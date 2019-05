Real Madrid, Sergio Ramos vuole andare via: incontro con Perez

27/05/2019

Dopo le voci circolate negli ultimi giorni, dalla Spagna arrivano altre conferme: Sergio Ramos vuole lasciare il Real Madrid. Secondo El Chiringuito TV, sempre ben informato sulle vicende della Casa Blanca, il difensore spagnolo avrebbe infatti incontrato il presidente Florentino Perez per chiedergli non solo di lasciare il Real, ma anche di farlo gratis, a parametro zero (ricordiamo che la clausola nel suo contratto è di 800 milioni di euro, ndr).