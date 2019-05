MIlan, un'estate di rivoluzione: Gattuso va via, Leonardo rischia

03/05/2019

La crisi dell'ultimo mese ha fatto scivolare il Milan fuori dalla zona Champions , in casa rossonera il clima è molto teso, la squadra è in ritiro punitivo e come se non bastasse è arrivato anche l'ennesimo infortunio di Mattia Caldara . In estate si profila un'altra rivoluzione: il destino di Gennaro Gattuso è ormai segnato, ma secondo La Gazzetta dello Sport la proprietà ( Elliott ) starebbe facendo profonde riflessioni anche sul ruolo di Leonardo , che rischia di essere sollevato dall'incarico al termine della stagione.

Come si legge sul quotidiano rosa, il dirigente brasiliano sarebbe sotto esame, il suo operato non avrebbe convinto la proprietà, preoccupata anche dalle frizioni con Gazidis, che lo scorso gennaio, appena arrivato dall'Arsenal, aveva bloccato l'operazione Ibrahimovic avviata dal brasiliano e impostata nei minimi dettagli.

L'ex Arsenal è stato scelto e voluto con la mission di puntare sui giovani e per questo in estate Leonardo potrebbe essere messo alla porta per lasciare posto a Luis Campos, ex allenatore e attuale direttore sportivo del Lille, che ha fatto ricco il Monaco portando 300 milioni nelle casse monegasche grazie alle plusvalenze da record realizzate con Lemar, Fabihno, Bernardo Silva, Bakayoko e soprattutto Mbappé.

Grande amico di Mourinho e molto vicino a Jorge Mendes, Campos era stato corteggiato con molta insistenza anche da Franco Baldini per portarlo alla Roma, ma recentemente è stato confermato confermato dal club francese. Tra il Lille e Elliot, però, i rapporti sono ottimi, c'è uno stretto legame sul piano economico (il fondo è stato decisivo per la salvezaa del club con un versamento da oltre 100 milioni) e dunque se il Milan deciderà davvero di affidarsi a Campos, una soluzione per liberarlo dal Lille si troverà.

La sensazione è che le ultime giornate saranno decisive e molto dipenderà dall'eventuale qualificazione in Champions League dei rossoneri. Come dire che il destino di Leonardo è legato a doppio filo a quello del "nemico" Gattuso...