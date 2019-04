Milan, in Francia sono sicuri: "Accordo imminente con Thauvin"

16/04/2019

In attesa di conoscere il proprio destino europeo nella prossima stagione, il Milan comincia a guardarsi intorno in vista del mercato estivo, in cui il club vorrebbe intervenire in maniera sensibile per puntellare una rosa già rinforzata a gennaio con gli arrivi Piatek e Paquetà . Il grande rimpianto della sessione invernale è quello di non essere riusciti ad acquistare un esterno , che rimane l'obiettivo principale della squadra di Gattuso . A proposito di esterni, arriva una sorpresa dalla Francia i rossoneri sarebbero vicinissimi all'accordo con Florian Thauvin del Marsiglia .

A lanciare la bomba è 'France Football', che parla addirittura di 'accordo imminente' tra il Milan e il giocatore francese, il cui contratto scadrà nel 2021. Thauvin è ben conosciuto in Serie A, solo nell'ultimo anno il suo nome è stato accostato sia all'Inter sia alla Roma, ma ora, stando al quotidiano francese, in vantaggio ci sarebbe il Diavolo, nonostante di recente emissari nerazzurri siano andati ad osservare il giocatore di persona durante Marsiglia-Bordeaux 2-0.

Il francese è un calciatore di valore assoluto. Nato come esterno destro, si trova a suo agio anche sull'out opposto e può ricoprire anche il ruolo di trequartista, quindi tatticamente sarebbe un grande upgrade per la squadra di Gattuso. Fino a poco tempo fa l'OM chiedeva 50 milioni di euro, ma quest'anno Thauvin ha vissuto una stagione difficile (solo 2 gol nelle ultime 14 partite) e il prezzo sembrerebbe essere sceso tra i 30 e i 40 milioni. Una cifra importante che il Milan conta di ricavare dalla qualificazione alla prossima Champions League, ma non è escluso che nell'affare possa rientrare Andrè Silva se, come sembra, non verrà riscatto dal Siviglia.

Il Milan sembra essere in vantaggio per Thauvin, ma comunque non molla le piste che portano a Everton e Saint Maximin.