Milan, assalto a Everton: Leonardo tratta con il Gremio

05/04/2019

Che ci sia stato o meno il viaggio, cambia poco il succo della questione. Il giocatore interessa al Milan e non da oggi e ha aperto chiaramente a una trattativa con i rossoneri. E Leonardo, come noto, ha un filo diretto con i club del suo paese d'origine oltre che una via preferenziale già evidente nell'affare Paquetà.



Everton, classe 1996, è un destro naturale che ama partire da sinistra, dove riesce a trovare maggiore spazio per dribblare e anche per finalizzare, come dimostrano i 10 gol segnati nella passata edizione del campionato nazionale brasiliano. Il Gremio l'ha blindato con una clausola da 80 milioni di euro, ma è più che possibile un sostanzioso sconto (si parla di una valutazione pari a circa 40 milioni) anche grazie agli ottimi rapporti tra il club brasiliano e Leonardo. Inoltre va considerata, come sempre, la volontà del giocatore, che a quanto pare gradirebbe - e parecchio - l'ipotesi Milan: "Futuro in rossonero? Sono molto contento del loro interesse - le sue recenti dichiarazioni in conferenza stampa -. Il Milan è una squadra enorme. Vediamo come andrà a finire. Scherzo spesso con Paquetà: Se tutto va come deve andare, possiamo diventare compagni di squadra".



SAINT-MAXIMIN VUOLE SOLO IL MILAN: A MAGGIO APPUNTAMENTO COL NIZZA

Mentre il Diavolo rompe gli indugi per quanto riguarda Everton, prosegue parallelamente la trattativa per portare Saint-Maximin a Milano nella prossima stagione. L'attaccante francese - cercato dal Milan già a gennaio - ha comunicato al Nizza che vuole solo i rossoneri e l'affare potrebbe decollare il prossimo mese, visto che a maggio è in programma un appuntamento tra il club transalpino e Leonardo. L'operazione potrebbe chiudersi intorno ai 25-30 milioni di euro.