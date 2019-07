Maxi Lopez verso il ritorno in A: "Dialogo con 2-3 club, con Wanda non parlo più"

07/07/2019

Maxi Lopez prepara il grande ritorno in Serie A . Dopo la breve parentesi in Brasile con la maglia del Vasco (22 presenze e 10 gol), l'attaccante argentino a 35 anni è pronto a tornare in Italia per giocare a calcio e per stare vicino ai figli avuti da Wanda Nara : "Dialogo con 2-3 club - ha svelato l'ex Udinese durante un'intervista a La Gazzetta dello Sport - Un domani vivrò a Milano, non vedo i miei figli da gennaio".

I rapporti con la coppia più chiacchierata del nostro campionato dunque non sono affatto migliorati e Maxi non perde occasione per attaccare: "Recentemente sono andato a Milano pensando di poter passare del tempo coi miei figli, ma sono stati portati via appositamente. È così da anni, devo essere forte. Con Wanda non parlo nemmeno più, tanto poi mi ritrovo tutto sui social. Icardi? Sono del tutto complementari, se lei fa una cosa è perché lui approva. Viaggiano in tandem"."Wanda chiese anche a me di potermi fare da agente quando dovevo passare dal Catania al Milan - ha aggiunto - Rifiutai perché per me non va bene mischiare vita privata e professionale".

E a proposito di vita professionale Maxi Lopez, che ha giocato in 13 squadre di 5 Paesi diversi, ora vuole tornare in Serie A, dove il Brescia sembra molto interessato ad ingaggiarlo: "Dialogo con 2-3 club. Un domani vivrò a Milano. Se dovessi ritrovarmi Icardi di fronte in campo? L’approccio resta sempre lo stesso e lo conoscete già...".

"Sono andato al Vasco perché era un momento in cui sentivo di dover cambiare - ha spiegato poi l'attaccante - A me capita spesso. Avevo un altro anno di contratto ma il presidente non ha mantenuto la parola sul progetto e mi sono liberato. Ora cerco una nuova sfida. Poi, quando smetterò, vorrei fare il procuratore". La sfida a Wanda Nara è già lanciata...