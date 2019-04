Chelsea, Sarri: "Vorrei che Higuain restasse, ma dipende dalla Juve"

05/04/2019

Quale sarà il futuro di Gonzalo Higuain ? Il Pipita, ancora di proprietà della Juventus , non rientra più nei piani di Allegri, ha fallito nell'esperienza al Milan e sembra che non abbia convinto neanche il Chelsea (solo 3 gol in 10 presenze finora), ma il tecnico dei Blues, Maurizio Sarri, vorrebbe trattenerlo a Londra anche nella prossima stagione: "Se vorrei che restasse? Sì, ma dipende dal club, dipende dalla Juventus, non è chiara la situazione al momento", ha spiegato Sarri nella conferenza di vigilia della gara contro il West Ham facendo riferimento al blocco del mercato imposto al club di Abramovich.

"Gonzalo deve migliorare, fisicamente e mentalmente. Ma penso che sara' in grado di darci una grossa mano nella parte finale di stagione" ha aggiunto il tecnico, che poi ha difeso a spada tratta il suo attaccante: "I primi mesi in Premier League non sono facili, anche Luis Suarez ha avuto problemi nella sua prima stagione a Liverpool, segnò solo 4 gol. Ma nella seconda furono 24, questo dimostra che non è facile per un attaccante fare subito bene in Inghilterra. Ma Gonzalo ha tempo per crescere".

Sarri ha commentato anche il caso di razzismo nella partita tra Cagliari e Juventus: "Sono rimasto sorpreso da quella situazione, solitamente lì in Sardegna c’è una grande atmosfera. Bonucci ha commesso un errore, ma sono sicuro volesse dire altro perché sono sicuro che Leonardo non sia razzista. Ha solo commesso un errore, possiamo solo essere esempio per le persone ma è difficile risolvere il problema".