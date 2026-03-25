Mbappé smentisce: "Fake news sulle visite al ginocchio sbagliato"

25 Mar 2026 - 21:53

Kylian Mbappé, reduce da un infortunio al ginocchio, ha smentito le notizie date dalla stampa spagnola e francese secondo cui il Real Madrid avrebbe visitato il ginocchio sbagliato: il destro, quello sano, invece che il sinistro, che effettivamente presentava problemi. "L'informazione secondo cui avremmo esaminato il ginocchio sbagliato non è vera - ha dichiarato l'attaccante in conferenza stampa, alla vigilia dell'amichevole tra Francia e Brasile -. Forse ne sono indirettamente responsabile perché non ho comunicato e quando non comunichi ciò che hai e ciò che sta succedendo, si lascia spazio alle interpretazioni e ognuno si precipita a colmare il vuoto, è il gioco", ha spiegato.

Ultimi video

01:50
Chi viaggia di più? Dato clamoroso sul Milan

Chi viaggia di più? Dato clamoroso sul Milan

01:43
DICH RETEGUI 2 DICH

Retegui: "Tornare a Bergamo è sempre bello, questa città per me è speciale"

01:19
DICH GATTUSO PER SITO SU IRLANDA DEL NORD 25/3 DICH

Gattuso sull'Irlanda del Nord: "Dovremo saper soffrire, farci trovare pronti"

00:44
DICH GATTUSO PER SITO SU PORTACI AL MONDIALE 25/3 DICH

Gattuso: "Ho il paese sulle mie spalle, è la gara più importante della mia carriera"

01:38
CLIP CALLEGARI SU CHILOMETRI SRV

Scudetto, quanti chilometri. Il Milan ne fa di più

03:15
CLIP CALLEGARI IRLANDA DEL NORD SRV

Italia-Irlanda del Nord, quello che non sapete

02:21
CLIP ACCOMANDO SU ROMA SRV

Roma, Gasperini e Massara ai ferri corti

02:12
CLIP ACCOMANDO SU INTER SRV

Inter, rivoluzione in vista: chi è destinato a partire e i possibili colpi in entrata

02:21
Allenatori e club: ecco i più multati

Allenatori e club: ecco i più multati

02:29
L'Italia va ai Mondiali?

L'Italia va ai Mondiali?

01:34
Gli spareggi di domani

Gli spareggi di domani

01:37
Cercansi Dybala e Soulè

Cercansi Dybala e Soulè

01:35
Juve-Vlahovic, ci siamo

Juve-Vlahovic, ci siamo

01:57
Scudetto, Napoli ci crede

Scudetto, Napoli ci crede

01:33
Poco spazio per Lukaku

Poco spazio per Lukaku

01:50
Chi viaggia di più? Dato clamoroso sul Milan

Chi viaggia di più? Dato clamoroso sul Milan

I più visti di Calcio

RULLO INTER: THULA ASSENTE OK 23/03

Inter, dov'è la "Thu-la"? Una coppia scoppiata per motivi diversi

DICH DI CANIO PADEL TOUR PER SITO 23/3 DICH

Di Canio duro con Leao: "Se il Milan vuole crescere non può avere in rosa uno come lui"

DICH CALAFIORI 24/3 DICH

Calafiori: "Vivere il presente, non pensare troppo e stare tutti insieme"

Italia, riecco Chiesa

Italia, riecco Chiesa

E se arrivassero a pari punti Inter, Milan e Napoli? La soluzione è clamorosa. E per la Champions...

Bisseck: "Non siamo preoccupati, dobbiamo gestire i sei punti di vantaggio"

Bisseck: "Non siamo preoccupati, dobbiamo gestire i sei punti di vantaggio"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:02
Leao, nuovo mistero social con la foto dell'aereo: dove si trovava e l'obiettivo per Napoli-Milan
22:09
Lo storico medico azzurro Castellacci ai Mondiali: sarà nello staff di Cannavaro con l'Uzbekistan
21:53
Mbappé smentisce: "Fake news sulle visite al ginocchio sbagliato"
20:27
Lobotka: "Mi alleno a Napoli e ho sensazioni positive"
20:23
Qualificazioni Europeo Under 19, l'Italia supera Scozia 3-0