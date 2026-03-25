Mbappé smentisce: "Fake news sulle visite al ginocchio sbagliato"

Kylian Mbappé, reduce da un infortunio al ginocchio, ha smentito le notizie date dalla stampa spagnola e francese secondo cui il Real Madrid avrebbe visitato il ginocchio sbagliato: il destro, quello sano, invece che il sinistro, che effettivamente presentava problemi. "L'informazione secondo cui avremmo esaminato il ginocchio sbagliato non è vera - ha dichiarato l'attaccante in conferenza stampa, alla vigilia dell'amichevole tra Francia e Brasile -. Forse ne sono indirettamente responsabile perché non ho comunicato e quando non comunichi ciò che hai e ciò che sta succedendo, si lascia spazio alle interpretazioni e ognuno si precipita a colmare il vuoto, è il gioco", ha spiegato.