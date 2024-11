Mbappé viene escluso dalla Francia: l'attaccante del Real Madrid si diverte con i go-kart insieme a Eden Hazard

Nonostante il legame con i colleghi parigini sia ancora forte, lo stesso non si può dire per il club che, come riportato dall'agenzia di stampa France-Presse, ha depositato una richiesta di revisione del contenzioso davanti al comitato esecutivo della FFF per la questione dei 55 milioni non pagati al campione del Real Madrid. La richiesta è stata presentata la settimana scorsa e potrebbe esser soltanto un passaggio verso il ricorso presso un tribunale amministrativo, in vista di una conciliazione presso il Comitato Nazionale Olimpico e Sportivo Francese (CNOSF).