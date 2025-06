Mbappé febbricitante: in dubbio per l'esordio contro l'Al Hilal

Kylian Mbappé potrebbe saltare l'esordio del Real Madrid nel Mondiale per Club. Stasera alle ore 21 i Blancos affronteranno l'Al Hilal nella prima di Simone Inzaghi sulla panchina araba e rischiano di dover fare a meno di Mbappé. Il francese infatti è stato colpito da un attacco febbrile in queste ore e Xabi Alonso potrebbe decidere di non rischiarlo. L'ex PSG ieri non si è allenato e non ha neanche partecipato alle attività di squadra, dallo shooting fotografico organizzato dalla FIFA al pranzo con il resto dei compagni. Difficile immaginare che Mbappé possa essere schierato oggi, con il Real che dovrà fare i conti con l'emergenza in attacco vista anche l'assenza di Endrick per infortunio.