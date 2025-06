Grealish firma un autografo a un tifoso, ma è il conto di un ristorante

"Grealish deve ritrovare l'amore per il calcio. Deve tornare a giocare ed avere le farfalle nello stomaco ": Pepe Guardiola è tornato a parlare dell'esclusione dell'esterno inglese dai convocati del Manchester City al Mondiale per club in corso negli Usa. Non è un buon periodo per il talentuoso giocatore che nel 2023 con la maglia dei Cities è stato uno dei protagonisti della vittoria di Champions League, Premier League e Fa Cup. E le cose per lui non vanno meglio fuori da campo: suo malgrado, in questi giorni Grealish è diventato vittima di uno scherzo mentre era in vacanza in Grecia. Un finto tifoso gli si è avvicinato chiedendogli un autografo ma ha fatto firmare al giocatore il proprio conto del ristorante dove erano. A breve distanza un amico ha filmato tutto. Il video è diventato reale ed è stato rilanciato dai tabloid inglesi. Quanto al calcio giocato, il campione inglese viene dato in uscita dal Manchester City. Sullo sfondo anche l'ipotesi di un clamoroso interessamento del Napoli dove è andato l'ormai ex compagno Kevin De Bruyne. Voci di un addio che Guardiola non smentisce: ""No, no. Non lo so, ma per ora abbiamo deciso che non venisse qui. Jack è un giocatore eccezionale. L'unico motivo per cui non ha giocato la scorsa stagione sono state le mie decisioni - ha detto ai giornalisti a Philadelphia nella conferenza stampa prima dell'incontro con il Wydad Casablanca - Abbiamo deciso che era meglio per lui fermarsi e avere un posto dove poter tornare a quello che era nell'anno del triplete o quando era l'Aston Villa".