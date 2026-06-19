Materazzi: "Ibra è il più grande interista della storia con quello che sta combinando al Milan"

Nell'estate più difficile per il Milan e i suoi tifosi, caratterizzata da tanta incertezza e tanti rifiuti, arriva anche la presa in giro di Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter e bandiera nerazzurra, che nel corso di un'intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato così della sua rivalità con Zlatan Ibrahimovic, ora consigliere di RedBird e avversario di mille sfide sul terreno di gioco: "Per me erano solo cose di campo, ma non posso dirgli niente perché è il più grande interista della storia con quello che sta combinando".