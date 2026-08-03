Aia, open day arbitri l'11 agosto a Cascia

L'Open Day al raduno precampionato della Can, che si terrà a Cascia (Perugia), presso il Grand Hotel Elite - Villa Marino, è stato programmato per il giorno martedì 11 agosto. Sarà presente l'intero organico di arbitri, assistenti e video match officials di Serie A e B. La giornata inizierà alle ore 9.30 direttamente sul terreno di gioco, situato a un chilometro dalla struttura alberghiera, dove sarà possibile assistere all'allenamento. Successivamente, alle ore 11.30 nella sala riunioni, si terrà la conferenza stampa di inizio stagione sportiva, alla quale parteciperà la presidenza Aia e la Can.