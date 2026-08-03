Inter: Betis ultimo avversario prima del campionato, appuntamento a Ferragosto

L'Inter chiuderà il precampionato con una sfida contro il Betis: appuntamento sabato 15 agosto alle 19.30 al San Nicola di Bari. Il test contro la squadra allenata da Manuel Pellegrini sarà l'ultimo dell'estate dei nerazzurri a una settimana esatta dall'inizio della Serie A (esordio a San Siro contro il Monza sabato 22 agosto alle ore 18:30). Inter e Betis non si sono mai affrontate in gare ufficiali: l'ultimo confronto il 17 dicembre 2022 in amichevole a Siviglia, finì 1-1 con gol nerazzurro di Darmian.