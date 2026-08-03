La Uefa minaccia azioni legali contro Infantino: "Non distruggete quei i documenti"

La Uefa minaccia azioni legali contro il piano, poi abbandonato, di Gianni Infantino di cedere a investitori privati quote delle competizioni Fifa. La leadership di Infantino era già stata pubblicamente messa in discussione dalle Confederazioni di Europa, Nord e Centro America e Caraibi. Oggi, scrive Bbc, il Galles è diventato la prima nazione a ritirare pubblicamente il proprio sostegno alla candidatura di Infantino alla presidenza, nelle elezioni del prossimo marzo. E lo stesso si prepara a fare la Federcalcio inglese, aggiunge. Secondo quanto riporta il Telegraph, la Uefa ha inviato una lettera a Infantino, avvertendo di "valutare attivamente azioni legali, arbitrati e/o reclami normativi sul piano proposto dalla Fifa e ad esso collegati". La Uefa ha aggiunto di volere "misure immediate per identificare, localizzare e conservare tutti i documenti e le informazioni archiviate elettronicamente descritte nel presente avviso che sono in vostro possesso, custodia o controllo della Fifa". "Questi obblighi sorgono indipendentemente da qualsiasi politica interna di conservazione dei dati che voi o la vostra organizzazione manteniate e prevalgono su qualsiasi politica di routine di distruzione o cancellazione dei documenti che altrimenti sarebbe applicabile", si precisa.
La richiesta della Uefa di tutti i documenti relativi al piano di investimento includeva "e-mail, messaggi istantanei (WhatsApp, Signal, Teams, Slack o qualsiasi altra piattaforma), SMS, corrispondenza scritta e verbali di riunione", e quelli che coinvolgevano "qualsiasi dirigente, dipendente, membro del comitato, consulente o agente della FIFA, o qualsiasi federazione membro della FIFA, confederazione, emittente, sponsor o istituto finanziario". In riferimento alla scadenza del 19 settembre, entro la quale andava presa una decisione sul piano, la Uefa ha aggiunto di voler conservare i documenti "relativi alla struttura dei pagamenti per le federazioni membri della Fifa, inclusi la progettazione, la modellazione, la base giuridica, l'approvazione e le comunicazioni alle federazioni membri". La UEFA minaccia Gianni Infantino e Joshua Kushner con azioni legali Esclusiva: l'organo di governo del calcio europeo avverte il presidente della FIFA di non distruggere il materiale relativo al fallito complotto per i Mondiali.