La Uefa minaccia azioni legali contro Infantino: "Non distruggete quei i documenti"

La Uefa minaccia azioni legali contro il piano, poi abbandonato, di Gianni Infantino di cedere a investitori privati quote delle competizioni Fifa. La leadership di Infantino era già stata pubblicamente messa in discussione dalle Confederazioni di Europa, Nord e Centro America e Caraibi. Oggi, scrive Bbc, il Galles è diventato la prima nazione a ritirare pubblicamente il proprio sostegno alla candidatura di Infantino alla presidenza, nelle elezioni del prossimo marzo. E lo stesso si prepara a fare la Federcalcio inglese, aggiunge. Secondo quanto riporta il Telegraph, la Uefa ha inviato una lettera a Infantino, avvertendo di "valutare attivamente azioni legali, arbitrati e/o reclami normativi sul piano proposto dalla Fifa e ad esso collegati". La Uefa ha aggiunto di volere "misure immediate per identificare, localizzare e conservare tutti i documenti e le informazioni archiviate elettronicamente descritte nel presente avviso che sono in vostro possesso, custodia o controllo della Fifa". "Questi obblighi sorgono indipendentemente da qualsiasi politica interna di conservazione dei dati che voi o la vostra organizzazione manteniate e prevalgono su qualsiasi politica di routine di distruzione o cancellazione dei documenti che altrimenti sarebbe applicabile", si precisa.