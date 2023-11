Massimo Mauro: "Vince l'Inter, alla Juve servirebbe Barella. Ad Allegri dico..."

© italyphotopress

Con la sosta per le nazionali che va archiviandosi, manca sempre meno all'atteso derby d'Italia tra Juventus e Inter. Si giocherà domenica sera alle ore 20,45: in palio la vetta della classifica in Serie A e il prestigio in una sfida tornata (finalmente) a determinare le sorti di un campionato. Per avvicinarsi alla gara dell'Allianz Stadium Sportmediaset.it ha intervistato Massimo Mauro, opinionista Mediaset per la Champions League, per la Coppa Italia e ospite della trasmissione domenicale Pressing su Italia1. Mauro, classe 1962, con la Vecchia Signora ha vinto uno scudetto nella stagione 1985-186 oltre ad una coppa Intercontinentale.