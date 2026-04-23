Anche Pedersen si difende dal caso escort: "Nessun legame con gli ambienti citati"

23 Apr 2026 - 18:10
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Dopo Rafa Leao, arriva anche il secondo messaggio di un calciatore di Serie A in risposta al caso escort scoppiato negli scorsi giorni. Si tratta di Marcus Pedersen, difensore del Torino. 

In una story pubblicata sul suo profilo Instagram, le parole del norvegese: "Negli ultimi giorni sono circolate notizie su di me che non corrispondono alla realtà. Non ho alcun coinvolgimento nei fatti riportati né legami con gli ambienti citati".

Come gli altri calciatori, nemmeno Pedersen è indagato: "Ho già dato mandato ai miei legali di tutelare la mia reputazione e agirò nelle sedi opportune qualora il mio nome venga ulteriormente utilizzato in modo improprio".

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