Marchisio: "Con Tudor la Juve ha un'energia diversa"

"Mi auguro che la Juve centri l'obiettivo Champions: è fondamentale per tanti motivi, non solo sportivi ma anche economici": così Claudio Marchisio, ex centrocampista bianconero, sul finale di campionato che attende la squadra di Igor Tudor. "La Juve deve sempre puntare al massimo - continua il 'Principino' oggi al Museo Egizio di Torino, dove è stata presentata la finale di Kings League che si terrà all'Inalpi Arena di Torino il prossimo 22 maggio - e il massimo è entrare in Champions, bisogna raggiungerlo". Marchisio ha anche parlato dell'arrivo di Tudor: "Si è visto un cambiamento, i giocatori avevano un'energia diversa contro il Genoa perché un cambio in panchina porta sempre una scossa all'ambiente - spiega l'ex calciatore - ma è presto per dare giudizi, ora vediamo la sfida contro la Roma". Tra le delusioni di quest'anno c'è senza dubbio Koopmeiners: "Tanti giocatori hanno faticato alla prima stagione in un grande club, non ha problemi fisici ma mi auguro che possa ritrovarsi a livello mentale - conclude Marchisio sull'olandese - e che si possa vedere un altro Koopmeiners rispetto a quello visto fino ad oggi".