Mancini e le date Serie A 2019/20: "I giocatori saranno stanchi a Euro 2020"

08/04/2019

"Io pensavo di potergli dare una settimana di vacanza prima di chiamarli per farli staccare e recuperare fisicamente con una settimana di riposo assoluto - ha continuato il ct della Nazionale. Invece due giorni dopo la fine del campionato potrebbero arrivare stanchissimi".



Tra i protagonisti dovrebbero esserci Zaniolo e Kean, due stelline nascenti del nostro calcio che già a giugno di quest'anno potrebbero fare gli straordinari con l'Europeo Under 21 che si giocherà in Italia e San Marino: "Penso che Kean al 99% farà il doppio turno con l'Italia, poi andrà con l'Under 21. Zaniolo? Dopo le nostre partite, cinque-sei giocatori - come Mancini, Pellegrini e Chiesa potranno dare una mano a Di Biagio all'Europeo U21".



Mancini a Radio Italia ha parlato poi anche dei temi caldi del nostro calcio, dal Var alla corsa Champions fino alle squadre impegnate in Europa: "Sicuramente nel weekend c'è stato qualche problema col Var - ha commentato il ct -, ma sono convinta che ne risolva più di quelli che crea ed è positivo". La Juventus è impegnata contro l'Ajax: "Restano solo le squadre più forti, non credo che sarà così facile per la Juventus come poteva sembrare al sorteggio, l'Ajax non ha nulla da perdere. Non sarà semplice, la Juve ha più esperienza e comunque sarà una bella partita".



Infine sulla lotta Champions in campionato: "L'Inter non dovrebbe avere problemi per il terzo posto. Il Milan invece nelle ultime giornate ha sprecato tutto quanto di buono aveva fatto prima, sembrava potesse essere la quarta forza invece adesso la lotta coinvolge 4-5 squadre".