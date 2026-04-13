Il Manchester United si ferma ancora col Leeds: l'ex Milan Okafor decide con una doppietta

13 Apr 2026 - 23:26
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Due reti per mandare Ko al Manchester United. Noah Okafor si regala una notte da sogno a Old Trafford e guida il Leeds a una vittoria 2-1 fondamentale per la corsa salvezza. Mettendo tra l'altro ancora più a rischio la posizione del Tottenham di De Zerbi

L'ex esterno del Milan ha firmato due reti nella prima mezz'ora, trovando il secondo gol con un bel tiro da fuori deviato oltre il portiere. Sei reti in stagione per lo svizzero, che aveva segnato per l'ultima volta a febbraio prima dell'infortunio alla coscia. A nulla è servita la rete di Casemiro nella ripresa, dopo che i padroni di casa erano rimasti in 10 per l'espulsione di Lisandro Martinez.

Leeds a +6 dal Tottenham terzultimo, mentre lo United resta terzo ma si vede agganciato dall'Aston Villa a quota 55. 

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