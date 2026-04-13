Il Manchester United si ferma ancora col Leeds: l'ex Milan Okafor decide con una doppietta

L'ex esterno del Milan ha firmato due reti nella prima mezz'ora, trovando il secondo gol con un bel tiro da fuori deviato oltre il portiere. Sei reti in stagione per lo svizzero, che aveva segnato per l'ultima volta a febbraio prima dell'infortunio alla coscia. A nulla è servita la rete di Casemiro nella ripresa, dopo che i padroni di casa erano rimasti in 10 per l'espulsione di Lisandro Martinez.