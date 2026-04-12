De Zerbi, debutto amaro in Premier League: Tottenham sempre più nei guai

Comincia male l'avventura di Roberto De Zerbi alla guida del Tottenham, battuto 1-0 in casa del Sunderland in un incontro della 32/a giornata di Premier League e impantanato in piena zona retrocessione. Gli Spurs non vincono in campionato dallo scorso dicembre e nemmeno l'arrivo del terzo allenatore in questa stagione sembra aver dato la scossa. Il Sunderland è passato in vantaggio nella ripresa, grazie ad un tiro di Mukiele deviato in rete da van de Ven, poi il Tottenham ha spinto tanto ma il pareggio non è arrivato. "Posso essere un fratello maggiore, un padre, non hanno bisogno di un allenatore - ha dichiarato alla Bbc De Zerbi -. Non hanno bisogno di migliorare il loro calcio. Possono giocare meglio e giocheranno meglio una volta raggiunto un diverso livello di fiducia". Al momento la squadra è terz'ultima in classifica, a due lunghezze dal West Ham, al momento salvo e ha davanti solo sei partite per evitare di scendere in Championship. E' dal 1977 che gli Spurs sono in Premier League e una retrocessione sarebbe uno smacco per quello che, secondo i dati di Deloitte, è nella top10 dei club più ricchi al mondo.