Manchester United, Carrick nuovo allenatore fino al termine della stagione

Il Manchester United ha annunciato la nomina di Michael Carrick ad allenatore della prima squadra maschile fino alla fine della stagione 2025/26. Carrick ha giocato 464 partite per il club, vincendo cinque titoli di Premier League, la FA Cup, due Coppe di Lega, la Champions League, l'Europa League e la Coppa del mondo per club Fifa. Entrò a far parte dello staff tecnico della prima squadra dopo il suo ritiro nel 2018, allenando José Mourinho e Ole Gunnar Solskjaer. Dopo la partenza di Solskjaer, Carrick guidò il club con grande distinzione durante il suo ruolo di allenatore ad interim. L'ex nazionale inglese è stato allenatore del Middlesbrough per due anni e mezzo a partire da ottobre 2022.