Calcio

Manchester United, Carrick nuovo allenatore fino al termine della stagione

14 Gen 2026 - 09:44

Il Manchester United ha annunciato la nomina di Michael Carrick ad allenatore della prima squadra maschile fino alla fine della stagione 2025/26. Carrick ha giocato 464 partite per il club, vincendo cinque titoli di Premier League, la FA Cup, due Coppe di Lega, la Champions League, l'Europa League e la Coppa del mondo per club Fifa. Entrò a far parte dello staff tecnico della prima squadra dopo il suo ritiro nel 2018, allenando José Mourinho e Ole Gunnar Solskjaer. Dopo la partenza di Solskjaer, Carrick guidò il club con grande distinzione durante il suo ruolo di allenatore ad interim. L'ex nazionale inglese è stato allenatore del Middlesbrough per due anni e mezzo a partire da ottobre 2022.

01:44:17
Roma-Torino: partita integrale

Roma-Torino: partita integrale

00:22
MCH ARRIVO RASPADORI VISITE MCH

Atalanta, Raspadori in clinica per le visite mediche

00:31
Massimiliano Allegri tedoforo

Milan, Allegri tedoforo d'eccezione: porta la fiamma olimpica a Borgomanero

02:03
Le Pagelle di Roma-Torino

Le Pagelle di Roma-Torino

01:28
Cesari: "Esame superato per Bonacina"

Cesari: "Esame superato per Bonacina"

02:15
Gasperini a Panucci: "Forse tu hai notizie che io non ho…"

Gasperini a Panucci: "Forse tu hai notizie che io non ho…"

02:27
Ilkhan: "Sono felicissimo per il mio primo gol al Torino"

Ilkhan: "Sono felicissimo per il mio primo gol al Torino"

02:40
Arena: "Che emozione il gol, non lo dimenticherò mai"

Arena: "Che emozione il gol, non lo dimenticherò mai"

07:11
Gasperini: "Mi aspettavo qualcosa dal mercato a luglio, non ora"

Gasperini: "Mi aspettavo qualcosa dal mercato a luglio, non ora"

03:41
Arena: "Spero di giocare ancora, con Gasperini si impara tanto"

Arena: "Spero di giocare ancora, con Gasperini si impara tanto"

04:08
Roma-Torino 2-3: gli highlights

Roma-Torino 2-3: gli highlights

00:55
Cosmi: "Arena in dieci minuti ha fatto più di Dovbyk"

Cosmi: "Arena in dieci minuti ha fatto più di Dovbyk"

06:00
Baroni: "Più fiduciosi dopo questa vittoria"

Baroni: "Più fiduciosi dopo questa vittoria"

07:13
Gasperini: "Arena? Ragioniamo in prospettiva"

Gasperini: "Arena? Ragioniamo in prospettiva"

01:34
Adams e Vlašic: "Abbiamo dimostrato di essere forti"

Adams e Vlašic: "Abbiamo dimostrato di essere forti"

01:44:17
Roma-Torino: partita integrale

Roma-Torino: partita integrale

DICH SAELEMAEKERS PER SITO 13/1 DICH

Saelemaekers: "Momento chiave della stagione. Dobbiamo sempre dare il massimo"

SRV RULLO INTER PRO/CONTRO POST NAPOLI 12/01 SRV

Inter, pro e contro: continuità, scontri diretti e svarioni

DICH SPALLETTI PRE CREMO 11/1 DICH

Spalletti: “La mia Juve è cresciuta, ma c’è ancora tanto da migliorare”

DICH NICOLA PRE JUVE 11/1 DICH

Nicola: "Andiamo a Torino per provare a rompere le scatole… Come sempre"

Juventus-Cremonese 5-0: gli highlights

Juventus-Cremonese 5-0: gli highlights

Caos step on foot

Caos step on foot

11:30
Inter, Diouf: "Molto fiero di indossare questa maglia"
09:44
Manchester United, Carrick nuovo allenatore fino al termine della stagione
23:37
Il trofeo del Mondiale per club esposto al FIFA Museum di Zurigo
22:30
Verona, ritorna Belghali dopo la Coppa d'Africa
21:20
Lazio, dal 17 gennaio le partite delle giovanili in diretta su sito e app biancocelesti