Malore durante una partita di padel: il Milan piange la scomparsa di Patrizio Billio

Il Milan piange la prematura scomparsa di Patrizio Billio, 48 anni, cresciuto nel Settore Giovanile e dal 2011 allenatore della Scuola Calcio rossonera in Kuwait. Lunedì sera l'allenatore è stato colpito da un attacco cardiaco mentre giocava a padel con alcuni amici. Stava lavorando con Pietro Vierchowood per il Milan Summer Camp che si terrà fra giugno e luglio a Cortina d'Ampezzo. "Tutta la famiglia rossonera si stringe al dolore dei suoi cari. Riposa in pace, Patrizio", il messaggio di cordoglio del Milan attraverso il suo profilo Twitter.