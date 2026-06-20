Malen deve far spazio a un gigantesco Brobbey, gli interisti hanno già nostalgia di questo Dumfries

Degna di lode l’idea di Ronald Koeman: Brobbey titolare, con la sua forza fisica e la sua fame. Meno di metà del primo tempo è stata sufficiente per mettere un doppio vantaggio in cassaforte. Doppietta dell’attaccante tesserato per il Sunderland. Non sarà spettacolare da osservare, non sarà un esempio di continuità, ma quando un attaccante si trova in queste condizioni, averlo schierato titolare è un grande merito da ascrivere al CT: Il primo gol è un’irruzione furiosa nell’area piccola per scaraventare in porta un cross basso di Gakpo dalla sinistra. Il secondo è quasi speculare, questa volta il cross arriva da destra ed è di una faccia che conosciamo bene.