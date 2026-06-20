Olanda show, cinquina alla Svezia con la coppia Brobbey-Gakpo: Koeman ipoteca i sedicesimi

Clamorosa dimostrazione di forza dell'Olanda che, dopo un 2-2 pieno di incertezze al debutto col Giappone, travolge la Svezia con lo stesso risultato rifilato dagli scandinavi alla Tunisia: 5-1. Lo 0-0 a Houston dura appena 5 minuti, poi Gakpo dalla sinistra mette al centro per Brobbey, che si infila nella difesa scandinava e da pochi passi fa 1-0. Passano solo 12' ed ecco il raddoppio: cross, stavolta rasoterra e dalla destra, di Dumfries e tocco leggerissimo dell'attaccante del Sunderland a superare Nordfeldt. La Svezia ci mette un po' a rispondere, anzi è de Jong a sfiorare il tris senza agganciare, ma al 37' si attiva la coppia Isak-Gyokeres: l'attaccante del Liverpool fa assist e quello dell'Arsenal piazza, ma Verbruggen è attento e para. C'è poi spazio pure per Malen, ma il suo diagonale finisce di poco a lato. Prima dell'intervallo, Lagerbeck segna di testa ma partendo da fuorigioco: le squadre vanno negli spogliatoi di Houston sul 2-0, anche perché Verbruggen para ancora su Gyokeres che stavolta ci prova su calcio di punizione e poi pure su Ayari.



Nella ripresa, lo spartito non cambia e al 47' è già 3-0: secondo assist per Dumfries dalla destra, ma stavolta sul secondo palo si fionda Gakpo che deposita in rete il tris. Passano sette minuti e l'attaccante del Liverpool riceve dalla sinistra, rientra sul destro e brucia Nordfeldt sul primo palo: ed è poker. La Svezia riesce solo a segnare il gol della bandiera, che però potrebbe rilevarsi utile per la differenza reti: al 59', segna Elanga lanciato da Isak. L'ingresso del giocatore del Newcastle dà una scossa agli scandinavi, che però non riducono il distacco. Anzi, all'89' Summerville conclude di destro sul primo palo dopo una grande azione e fa 5-1. La Svezia, così, ha ora 0 di differenza reti e 3 punti: a prescindere da come andrà Tunisia-Giappone, sarà necessario fare una grande partita contro i nipponici nell'ultima giornata del gruppo F. Gli Oranje, invece, sono con un piede e mezzo nei sedicesimi.