IL CASO

Maldini negativo ai controlli tossicologici: si allenerà regolarmente nel pomeriggio

Attraverso un comunicato ufficiale, il Cagliari ha annunciato l'esito negativo degli esami tossicologici cui si è sottoposto Daniel Maldini. L'attaccante si allenerà regolarmente nel pomeriggio con la squadra 

14 Set 2026 - 13:07
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Il Cagliari si espone pubblicamente sul caso Daniel Maldini. La società sarda ha pubblicato una nota in cui fa chiarezza sulla situazione legata all'incidente dell'attaccante e tutto ciò che ne è conseguito: "Il Cagliari Calcio comunica che il calciatore Daniel Maldini, a seguito delle notizie emerse a mezzo stampa nelle ultime ore, è stato sottoposto a controlli tossicologici. Tutti i test effettuati hanno dato esito negativo. Il calciatore sarà regolarmente presente in gruppo oggi pomeriggio alla ripresa degli allenamenti in vista dei prossimi impegni della squadra."

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Smentite quindi le voci delle ultime ore, che vedevano il figlio d'arte positivo ai pre-test sugli stupefacenti. Maldini aveva inoltre fatto registrare valori superiori alla soglia consentita all'esame dell'etilometro successivo all'incidente avvenuto all'alba di domenica 13 settembre a Milano, da cui era uscito praticamente indenne come le altre persone coinvolte.

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