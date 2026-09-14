Maldini negativo ai controlli tossicologici: si allenerà regolarmente nel pomeriggio
Attraverso un comunicato ufficiale, il Cagliari ha annunciato l'esito negativo degli esami tossicologici cui si è sottoposto Daniel Maldini. L'attaccante si allenerà regolarmente nel pomeriggio con la squadra
Il Cagliari si espone pubblicamente sul caso Daniel Maldini. La società sarda ha pubblicato una nota in cui fa chiarezza sulla situazione legata all'incidente dell'attaccante e tutto ciò che ne è conseguito: "Il Cagliari Calcio comunica che il calciatore Daniel Maldini, a seguito delle notizie emerse a mezzo stampa nelle ultime ore, è stato sottoposto a controlli tossicologici. Tutti i test effettuati hanno dato esito negativo. Il calciatore sarà regolarmente presente in gruppo oggi pomeriggio alla ripresa degli allenamenti in vista dei prossimi impegni della squadra."
Smentite quindi le voci delle ultime ore, che vedevano il figlio d'arte positivo ai pre-test sugli stupefacenti. Maldini aveva inoltre fatto registrare valori superiori alla soglia consentita all'esame dell'etilometro successivo all'incidente avvenuto all'alba di domenica 13 settembre a Milano, da cui era uscito praticamente indenne come le altre persone coinvolte.