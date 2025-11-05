Mainz, Henriksen alla vigilia della Fiorentina: "Anche noi siamo in un momento difficile"

Bo Henriksen è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Conference League contro la Fiorentina. Queste le parole del tecnico del Mainz: "Ho buone sensazioni. La partita col Werder Brema è stata eccellente nonostante il risultato, ma probabilmente è stata la nostra miglior partita. Abbiamo capito quali siano le nostre idee e abbiamo trovato la quadra. Fiorentina? Sono in un momento difficile, così come il nostro. Non so chi giocherà. Dobbiamo pensare a noi e al nostro gioco, anche se loro hanno fatto tante partite europee. Daranno il massimo e vorranno assolutamente vincere. Per noi è comunque importante, siamo pronti ad affrontarli".