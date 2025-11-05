Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Mainz, Henriksen alla vigilia della Fiorentina: "Anche noi siamo in un momento difficile"

05 Nov 2025 - 17:40
© Getty Images

© Getty Images

Bo Henriksen è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Conference League contro la Fiorentina. Queste le parole del tecnico del Mainz: "Ho buone sensazioni. La partita col Werder Brema è stata eccellente nonostante il risultato, ma probabilmente è stata la nostra miglior partita. Abbiamo capito quali siano le nostre idee e abbiamo trovato la quadra. Fiorentina? Sono in un momento difficile, così come il nostro. Non so chi giocherà. Dobbiamo pensare a noi e al nostro gioco, anche se loro hanno fatto tante partite europee. Daranno il massimo e vorranno assolutamente vincere. Per noi è comunque importante, siamo pronti ad affrontarli". 

Ultimi video

00:24
DICH PASALIC VIGILIA 4/11 DICH

Atalanta, Pasalic: "Bello tornare qui, abbiamo bei ricordi dall'Europa League"

07:55
INTERVISTA OTO SAELEMAEKERS 5-11-25 DICH

Saelemaekers: "Allegri mi ha voluto tenere, ci sono analogie con lo scudetto del 2022"

01:21
Il ritorno di De Rossi

Il ritorno di De Rossi

01:59
Le parate più belle

Le parate più belle

01:13
Fiorentina in Europa

Fiorentina in Europa

01:15
Milan sabato a Parma

Milan sabato a Parma

01:26
L'emozione di De Zerbi

L'emozione di De Zerbi

02:01
Stasera Om-Atalanta

Stasera Om-Atalanta

01:33
Il ritorno di Thuram

Il ritorno di Thuram

02:04
Chivu, assist a Lautaro

Chivu, assist a Lautaro

01:38
DICH CONTE CONFERENZA DICH

Conte: "Avessimo fatto noi un calcio così difensivo in Germania..."

04:09
DICH SPALLETTI JUVENTUS 04/11 DICH

Juve, Spalletti: "Non mi preoccupa nulla, solo il portiere degli altri..."

05:21
DICH KOOPMEINERS JUVENTUS 04/11 DICH

Juve, Koopmeiners: "Abbiamo bisogno di fare più gol"

01:39
DICH BUONGIORNO NAPOLI 04/11 DICH

Napoli, Buongiorno: "Amareggiati per il risultato, ma se non segni non puoi vincere"

00:35
MCH OK PRINCIPE WILLIAM A RIO DE JANEIRO 4/11 MCH

Il principe William a Rio tra beach volley un selfie al Maracanà con Cafu

00:24
DICH PASALIC VIGILIA 4/11 DICH

Atalanta, Pasalic: "Bello tornare qui, abbiamo bei ricordi dall'Europa League"

I più visti di Calcio

DICH CHIVU LAUTARO SORRISO DICH

Chivu: "A Lautaro ho detto: sorridi di più!"

Milan-Roma 1-0: gli highlights

Milan-Roma 1-0: gli highlights

DICH SPALLETTI JUVENTUS 04/11 DICH

Juve, Spalletti: "Non mi preoccupa nulla, solo il portiere degli altri..."

Lazio-Cagliari 2-0: gli highlights

Lazio-Cagliari 2-0: gli highlights

Zielinski: "Vittoria 'sporca', ma bella"

Zielinski: "Vittoria 'sporca', ma bella"

DICH CONTE 4 SU ARBITRI E MAROTTA 03/11 SRV

Conte punge Marotta: "Arbitri? Qualcuno ha parlato e vedete che cavolo successo"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:02
Gianluca Zambrotta al Galà del Calcio Triveneto
17:40
Mainz, Henriksen alla vigilia della Fiorentina: "Anche noi siamo in un momento difficile"
17:03
Arbitri Serie B, Frosinone-Modena ad Arena
16:40
Uefa Youth League, Marsiglia-Atalanta 0-0
16:03
Cristante: "Il Mondiale pesa tanto, ma bisogna andarci"