Maignan attacca dopo Roma-Milan: "Bartesaghi deve tagliarsi il braccio?"

26 Gen 2026 - 09:13
Maignan e De Winter © italyphotopress

Il clima in casa rossonera rovente dopo Roma-Milan: Mike Maignan ha espresso duramente il proprio dissenso per il rigore concesso alla Roma per fallo di mano di Bartesaghi. "La palla è vicina, cosa deve fare, tagliarsi il braccio?", ha sbottato il francese, sottolineando anche la disparità di giudizio rispetto a un contatto sospetto nell'area opposta su Pulisic: "L'arbitro poteva fischiare anche quello...". Ma la moviola di Pressing smentisce il portiere francese:

