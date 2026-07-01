Olanda, Koeman si dimette per stare accanto alla moglie malata: "Ci sono cose più importanti del calcio"

"Ieri sera ho preso la decisione di concludere il mio incarico come commissario tecnico della nazionale olandese", ha dichiarato Koeman, 63 anni, in un comunicato su Instagram. "Condividevamo tutti il sogno di fare la storia in questo Mondiale, ma non ci siamo riusciti. Nessuno è più deluso di me. Come allenatore, la responsabilità finale è mia". Koeman ha fatto riferimento ai problemi di salute della moglie Bartina, a cui è stato diagnosticato un cancro al seno. "Gli ultimi anni mi hanno fatto capire ancora una volta che ci sono cose più importanti del calcio", ha dichiarato. "Il calcio è stata la mia vita, ma la salute non ha prezzo. Quando una persona che ami combatte una dura battaglia, la tua prospettiva cambia".