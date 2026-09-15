Avellino, Izzo scatenato sui social dopo il pari col Palermo: "Clown", "Scarsi come Inzaghi"

Armando Izzo scatenato sui social, un'altra volta. Il difensore dell'Avellino dopo il pareggio per 1-1 contro il Palermo si è reso protagonista di un acceso botta e risposta virtuale con i tifosi avversari. Il teatrino è nato al termine della partita, il campo di scontro, i social. I tifosi siciliani sono andati a pungolare il centrale sotto l'ultimo post: "Lo hai trovato Johnsen (autore del gol del pareggio, ndr) o lo stai ancora cercando?", la provocazione di un utente. Secca e direttissima la risposta di Izzo: "Avete fatto un tiro. Siete scarsi come il vostro allenatore".