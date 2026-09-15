LA BUFERA

Avellino, Izzo scatenato sui social dopo il pari col Palermo: "Clown", "Scarsi come Inzaghi"

Il difensore protagonista di un acceso scambio di vedute con i tifosi rosaneroi

15 Set 2026 - 08:52
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© instagram | Raffaella Fico
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Armando Izzo scatenato sui social, un'altra volta. Il difensore dell'Avellino dopo il pareggio per 1-1 contro il Palermo si è reso protagonista di un acceso botta e risposta virtuale con i tifosi avversari.  Il teatrino è nato al termine della partita, il campo di scontro, i social. I tifosi siciliani sono andati a pungolare il centrale sotto l'ultimo post: "Lo hai trovato Johnsen (autore del gol del pareggio, ndr) o lo stai ancora cercando?", la provocazione di un utente. Secca e direttissima la risposta di Izzo: "Avete fatto un tiro. Siete scarsi come il vostro allenatore"

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Una risposta piccata che ha scatenato la reazione dei tifosi del Palermo e non solo, arrivati in massa per sostenere Inzaghi e attaccare il difensore ex Monza: "Clown", uno dei vari insulti rivolti a Izzo che non le ha mandate a dire: "Provate ad andare in Serie A da tre anni e non ci riuscite mai. Sei scarso come il tuo allenatore e il tuo direttore". 

Per Izzo non è il primo botta e risposta infuocato via social. Lo scorso aprile, nella sfida del Barbera terminata 2-0, il centrale era stato espulso per una brutta entrata su Pierozzi e anche in quel caso il confronto con i tifosi avversari era stato accesissimo: "Neanche lo vincete il campionato, mediocri". E ancora: "Provate a vincere i playoff, che l'anno prossimo perdete sia all'andata che al ritorno". Per il prossimo episodio non resta che attendere il ritorno tra Palermo e Avellino. 

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