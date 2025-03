Lutto in famglia per il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis: a mancare è infatti la cugina Maria Luisa Balzano. Sui social, il Napoli si stringe al proprio presidente con un messaggio di cordoglio. "La SSCN, mister Antonio Conte, lo staff tecnico, la squadra e la Filmauro partecipano al dolore del Presidente Aurelio De Laurentiis e della sua famiglia per la scomparsa della cara cugina Maria Luisa Balzano".