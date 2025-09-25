Lutto nel calcio inglese: morto il 21enne Billy Vigar, ex primavera dell'Arsenal

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Billy Vigar: il 21enne calciatore inglese è morto pochi giorni dopo essere stato coinvolto in un gravissimo incidente durante una partita di campionato della settimana divisione inglese tra il Chichester City e il Wingate & Finchley. Sabato scorso Vigar aveva riportato una lesione cerebrale sbattendo la testa contro un muretto di cemento. E' deceduto oggi dopo cinque giorni di coma. Nel corso della carriera aveva militato anche nelle giovanili dell'Arsenal. Ad annunciare tristemente la morte di Vigar è stato proprio il Chichester City, formazione in cui militava da agosto dopo essere arrivato dall'Hastings United: "Dopo aver subito una grave lesione cerebrale sabato scorso - ha scritto il club in un comunicato - Billy Vigar è stato indotto in coma farmacologico. Martedì ha dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico per aumentare le possibilità di recupero. Sebbene questo intervento lo abbia aiutato, la lesione si è rivelata troppo grave per lui ed è deceduto giovedì mattina".