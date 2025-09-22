Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
LIVE

IL PREMIO PIù AMBITO

Pallone d'Oro 2025 LIVE: Dumfries 25° davanti a Haaland

Cerimonia al via alle 20: duello Dembélé-Yamal. Conte e Maresca in corsa per il miglior allenatore. Yildiz punta il premio Kopa

22 Set 2025 - 18:16

E' il giorno del Pallone d'Oro 2025. Stasera, nella cerimonia che inizierà alle 20, si conoscerà il successore di Rodri, vincitore dell'anno scorso. Tante le sorprese e le conferme nella lista dei 30 giocatori nominati da France Football, mai come quest'anno le previsioni sono incerte con Gianluigi Donnarumma che sogna di essere il secondo portiere dopo Yashin ad alzare il prestigioso premio ma dovrà vedersela con l'ex compagno di squadra Ousmane Démbélé, favoritissimo, e il nuovo fuoriclasse del calcio moderno Lamine Yamal (Barcellona).

In campo femminile due le azzurre in lista: Cristiana Girelli è arrivata sedicesima, mentre Sofia Cantore si è classificata al 24° posto. Entrambe hanno fatto meglio di Manuela Giugliano che nel 2024 aveva chiuso al 27° posto.

LA CLASSIFICA DEL PALLONE D'ORO

Visualizza il post su Twitter

Il terzino olandese dell'Inter si è lasciato alle spalle un mostro sacro come Erling Haaland. Al 24° posto Fabian Ruiz (PSG), davanti a lui Jude Bellingham (Real Madrid). Ventiduesimo Alexis Mac Allister del Liverpool.

Visualizza il post su Twitter

CLASSIFICA PALLONE D'ORO FEMMINILE
11ª Claudia Pina (Barcellona)
12ª Marta (Orlando Pride)
13ª Caroline Graham Hanse (Barcellona)
14ª Barbra Banda (Orlando Pride)
15ª​​​​​ Sandy Baltimore (Chelsea)
16ª​​​ Cristiana Girelli (Juventus)
17ª​​​ Temwa Chawinga (Current de Kansas City)
18ª​​​ Melchie Dumornay (Lione)
19ª​​​ Klara Bühl (Bayern Monaco)
20ª​​​ Pernille Harder (Bayern Monaco)
21ª​​​ Amanda Gutierres (Palmeiras)
22ª​​​ Esther Gonzalez (Gotham FC)
23ª​​​ Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea)
24ª​​​ Sofia Cantore (Juventus/Washington Spirit)
25ª​​​ Emily Fox (Arsenal)
26ª​​​ Lindsey Heaps (OL Lyonnes)
27ª​​​ Clara Mateo (Paris FC)
28ª​​​ Frida Leonhardsen Maanum (Arsenal)
29ª​​​ Steph Catley (Arsenal)
30ª​​​ Caroline Weir (Real Madrid)

PALLONE D'ORO: NEI 30 ANCHE DONNARUMMA, MCTOMINAY, LAUTARO E DUMFRIES
Da Dembélé, favorito numero uno, a Mbappé, Haaland, Bellingham, Yamal e Doué, nella lista dei 30 candidati al Pallone d'Oro maschile c'è anche un po' d'Italia. Dall'azzurro Donnarumma, passando per McTominay del Napoli, Lautaro MartinezDenzel Dumfries dell'Inter. Senza considerare poi l'ex Napoli Kvaratskhelia.

I candidati per il pallone d'oro 2025: l'elenco completo

1 di 30
© instagram
© instagram
© instagram

© instagram

© instagram

NOMINATION MIGLIOR ALLENATORE
Antonio Conte ed Enzo Maresca, come detto, sono tra i candidati al premio Johan Cruyff come miglior allenatore del 2025, istituito da France Football. Il tecnico salentino ha guidato il Napoli alla vittoria del suo quarto scudetto, mentre quello salernitano ha trascinato il Chelsea alle vittorie in Conference League e soprattutto al Mondiale per Club. Tra gli altri candidati anche il grande favorito lo spagnolo Luis Enrique del Psg, vincitore della Champions, il tedesco Hansi Flick campione di Spagna con il Barcellona e l'olandese Arne Slot vincitore della Premier League con il Liverpool. Spicca, invece, l'assenza di Simone Inzaghi, ora passato all'Al Hilal, che ha portato l'Inter fino alla finale di Champions League e al secondo posto in campionato.

PREMIO YASHIN: CI SONO DONNARUMMA E SOMMER
C'è naturalmente anche Gigio Donnarumma, portiere del Psg e della Nazionale, tra i candidati di France Football al premio Yashin per il miglior portiere del 2025. Il numero 1 azzurro, vincitore della Champions League, è nella lista dei papabili insieme al brasiliano Alisson Becker del Liverpool, al marocchino Yassine Bounou dell'Al Hilal, al francese Lucas Chevalier del Psg (ex Lille), al veterano belga Thibaut Courtois del Real Madrid, all'argentino Emiliano Martinez dell'Aston Villa, lo sloveno Jan Oblak dell'Atletico Madrid, lo spagnolo dell'Arsenal David Raya, il belga del Nottingham Forest Matz Sels e lo svizzero dell'Inter Yann Sommer.

YILDIZ IN CORSA PER IL PREMIO KOPA
C'è anche l'attaccante della Juventus Kenan Yildiz tra i candidati al Premio Kopa 2025, per il miglior giovane Under 21 istituito dagli organizzatori del Pallone d'Oro. L'attaccante turco è inserito in una lista di future stelle del calcio europeo che comprendono anche il grande favorito Lamine Yamal, attaccante spagnolo del Barcellona. In lizza anche l'ex difensore di Juventus e Roma Dean Huijsen. Gli altri candidati sono il difensore spagnolo Pau Cubarsi del Barcellona, il centrocampista del Lille Ayyoub Bouaddi, l'attaccante francese del Psg Désiré Doué, l'attaccante brasiliano del Chelsea Estevao, lo scorso anno al Palmeiras, e il difensore dell'Arsenal Myles Lewis-Skelly, il centrocampista portoghese del Psg Joao Neves e l'attaccante portoghese del Porto Rodrigo Mora.

pallone d'oro
2025
nomination

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:07
MCH BOCA JUNIORS-CENTRAL CORDOBA MCH

Boca Juniors, arriva un pareggio beffa

01:49
SRV RULLO JUVENTUS SENZA (NUOVI) ATTACCANTI (MUSICATO) 22/9 SRV

Juve, attacco a metà: dove sono David e Openda?

01:27
SRV RULLO POST DERBY ROMA GODE - LAZIO TREMA 22/9

Capitale a due facce: Gasperini sogna, Lazio in piena crisi

01:37
SRV RULLO BUFERA SAN SIRO (AGGIORNATO) 22/9 SRV

San Siro, futuro in bilico: Inter e Milan sempre più verso l'addio

01:48
SRV RULLO INTER COSA VA E COSA NO - POST SASSUOLO (MUSICATO) 22/9 SRV

Inter alti e bassi: Chivu respira tra gioco e sofferenza

01:31
DICH PISACANE PRE FROSINONE DICH

Pisacane pre Frosinone: "Niente cali di concentrazione"

02:40
Allegri: "Vincere per trovare continuità"

Allegri: "Vincere per trovare continuità"

00:31
Atletico Madrid-Real Madrid: sabato 27 settembre alle 16.15 su Italia 1

Atletico Madrid-Real Madrid: sabato 27 settembre alle 16.15 su Italia 1

01:49
Le parole di Allegri

Le parole di Allegri

01:15
Stasera il Pallone D'Oro

Stasera il Pallone D'Oro

01:16
Juve, calma e lavoro

Juve, calma e lavoro

01:26
Napoli-Pisa 35 anni dopo

Napoli-Pisa 35 anni dopo

01:31
Marotta lancia l'allarme

Marotta lancia l'allarme

01:14
Pulisic uomo in più

Pulisic uomo in più

01:11
Juve, rabbia arbitri

Juve, rabbia arbitri

02:07
MCH BOCA JUNIORS-CENTRAL CORDOBA MCH

Boca Juniors, arriva un pareggio beffa

I più visti di Calcio

DICH TUDOR VS CALENDARIO DA MIX VERONA-JUVE DICH

Tudor, attacco al calendario: "Noi 3 partite in 7 giorni, il Napoli..."

DICH TONI SU JUVE / DI GREGORIO / VLAHOVIC 19/09 SRV

Toni: "Nessuno come Vlahovic in area. Di Gregorio? Non tutta colpa sua"

DICH CRISTANTE POST DERBY 21/9 DICH

Cristante: "Vittoria fondamentale per noi. Pellegrini se lo meritava"

DICH TUDOR VS ARBITRI DA MIX VERONA-JUVE DICH

Tudor è una furia: "Un rigore così lo può dare solo chi non ha giocato al calcio"

MCH GOL IHATTAREN 21/9 MCH

Ricordate Ihattaren? L'ex Juve e Samp abbatte l'FC Utrecht

Sarri contro Gasperini

Sarri contro Gasperini

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:00
Como, Fabregas alla squadra: "Dovete essere coraggiosi, vedo cose buone"
17:55
"LegaZy": Ibrahimovic mostra la sua ricca sala trofei sui social
17:40
Pallone d'Oro, Rodri: "Il mio successore? Mi piacerebbe un altro spagnolo"
17:22
Questore Massucci: "Derby di Roma in notturna? Sicurezza prima di tutto"
17:21
San Siro, Sala: "Non dico più niente, sono sfinito. Euro 2032? Possibile che Milano non ci sarà"