Pallone d'Oro 2025 LIVE: Dumfries 25° davanti a Haaland

E' il giorno del Pallone d'Oro 2025. Stasera, nella cerimonia che inizierà alle 20, si conoscerà il successore di Rodri, vincitore dell'anno scorso. Tante le sorprese e le conferme nella lista dei 30 giocatori nominati da France Football, mai come quest'anno le previsioni sono incerte con Gianluigi Donnarumma che sogna di essere il secondo portiere dopo Yashin ad alzare il prestigioso premio ma dovrà vedersela con l'ex compagno di squadra Ousmane Démbélé, favoritissimo, e il nuovo fuoriclasse del calcio moderno Lamine Yamal (Barcellona).



In campo femminile due le azzurre in lista: Cristiana Girelli è arrivata sedicesima, mentre Sofia Cantore si è classificata al 24° posto. Entrambe hanno fatto meglio di Manuela Giugliano che nel 2024 aveva chiuso al 27° posto.