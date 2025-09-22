Pallone d'Oro 2025 LIVE: Dumfries 25° davanti a Haaland

Cerimonia al via alle 20: duello Dembélé-Yamal. Conte e Maresca in corsa per il miglior allenatore. Yildiz punta il premio Kopa
E' il giorno del Pallone d'Oro 2025. Stasera, nella cerimonia che inizierà alle 20, si conoscerà il successore di Rodri, vincitore dell'anno scorso. Tante le sorprese e le conferme nella lista dei 30 giocatori nominati da France Football, mai come quest'anno le previsioni sono incerte con Gianluigi Donnarumma che sogna di essere il secondo portiere dopo Yashin ad alzare il prestigioso premio ma dovrà vedersela con l'ex compagno di squadra Ousmane Démbélé, favoritissimo, e il nuovo fuoriclasse del calcio moderno Lamine Yamal (Barcellona).
In campo femminile due le azzurre in lista: Cristiana Girelli è arrivata sedicesima, mentre Sofia Cantore si è classificata al 24° posto. Entrambe hanno fatto meglio di Manuela Giugliano che nel 2024 aveva chiuso al 27° posto.
LA CLASSIFICA DEL PALLONE D'ORO
Il terzino olandese dell'Inter si è lasciato alle spalle un mostro sacro come Erling Haaland. Al 24° posto Fabian Ruiz (PSG), davanti a lui Jude Bellingham (Real Madrid). Ventiduesimo Alexis Mac Allister del Liverpool.
CLASSIFICA PALLONE D'ORO FEMMINILE
11ª Claudia Pina (Barcellona)
12ª Marta (Orlando Pride)
13ª Caroline Graham Hanse (Barcellona)
14ª Barbra Banda (Orlando Pride)
15ª Sandy Baltimore (Chelsea)
16ª Cristiana Girelli (Juventus)
17ª Temwa Chawinga (Current de Kansas City)
18ª Melchie Dumornay (Lione)
19ª Klara Bühl (Bayern Monaco)
20ª Pernille Harder (Bayern Monaco)
21ª Amanda Gutierres (Palmeiras)
22ª Esther Gonzalez (Gotham FC)
23ª Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea)
24ª Sofia Cantore (Juventus/Washington Spirit)
25ª Emily Fox (Arsenal)
26ª Lindsey Heaps (OL Lyonnes)
27ª Clara Mateo (Paris FC)
28ª Frida Leonhardsen Maanum (Arsenal)
29ª Steph Catley (Arsenal)
30ª Caroline Weir (Real Madrid)
PALLONE D'ORO: NEI 30 ANCHE DONNARUMMA, MCTOMINAY, LAUTARO E DUMFRIES
Da Dembélé, favorito numero uno, a Mbappé, Haaland, Bellingham, Yamal e Doué, nella lista dei 30 candidati al Pallone d'Oro maschile c'è anche un po' d'Italia. Dall'azzurro Donnarumma, passando per McTominay del Napoli, Lautaro Martinez e Denzel Dumfries dell'Inter. Senza considerare poi l'ex Napoli Kvaratskhelia.
NOMINATION MIGLIOR ALLENATORE
Antonio Conte ed Enzo Maresca, come detto, sono tra i candidati al premio Johan Cruyff come miglior allenatore del 2025, istituito da France Football. Il tecnico salentino ha guidato il Napoli alla vittoria del suo quarto scudetto, mentre quello salernitano ha trascinato il Chelsea alle vittorie in Conference League e soprattutto al Mondiale per Club. Tra gli altri candidati anche il grande favorito lo spagnolo Luis Enrique del Psg, vincitore della Champions, il tedesco Hansi Flick campione di Spagna con il Barcellona e l'olandese Arne Slot vincitore della Premier League con il Liverpool. Spicca, invece, l'assenza di Simone Inzaghi, ora passato all'Al Hilal, che ha portato l'Inter fino alla finale di Champions League e al secondo posto in campionato.
PREMIO YASHIN: CI SONO DONNARUMMA E SOMMER
C'è naturalmente anche Gigio Donnarumma, portiere del Psg e della Nazionale, tra i candidati di France Football al premio Yashin per il miglior portiere del 2025. Il numero 1 azzurro, vincitore della Champions League, è nella lista dei papabili insieme al brasiliano Alisson Becker del Liverpool, al marocchino Yassine Bounou dell'Al Hilal, al francese Lucas Chevalier del Psg (ex Lille), al veterano belga Thibaut Courtois del Real Madrid, all'argentino Emiliano Martinez dell'Aston Villa, lo sloveno Jan Oblak dell'Atletico Madrid, lo spagnolo dell'Arsenal David Raya, il belga del Nottingham Forest Matz Sels e lo svizzero dell'Inter Yann Sommer.
YILDIZ IN CORSA PER IL PREMIO KOPA
C'è anche l'attaccante della Juventus Kenan Yildiz tra i candidati al Premio Kopa 2025, per il miglior giovane Under 21 istituito dagli organizzatori del Pallone d'Oro. L'attaccante turco è inserito in una lista di future stelle del calcio europeo che comprendono anche il grande favorito Lamine Yamal, attaccante spagnolo del Barcellona. In lizza anche l'ex difensore di Juventus e Roma Dean Huijsen. Gli altri candidati sono il difensore spagnolo Pau Cubarsi del Barcellona, il centrocampista del Lille Ayyoub Bouaddi, l'attaccante francese del Psg Désiré Doué, l'attaccante brasiliano del Chelsea Estevao, lo scorso anno al Palmeiras, e il difensore dell'Arsenal Myles Lewis-Skelly, il centrocampista portoghese del Psg Joao Neves e l'attaccante portoghese del Porto Rodrigo Mora.
