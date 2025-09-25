Logo SportMediaset
Bologna, Ferguson: "Vogliamo arrivare fino in fondo"

25 Set 2025 - 23:44

Lewis Ferguson guarda avanti dopo la sconfitta con l'Aston Villa. "Eravamo dentro la partita, a questo livello contano i piccoli dettagli. Nel primo tempo non era la migliore prestazione, molto meglio nel secondo - ha spiegato il centrocampista del Bologna -. Siamo un po' frustrati, è successo tre volte fuori casa che la prestazione è stata buona ma con zero punti". "Vogliamo fare qualcosa di speciale in questa competizione. Sarà difficile, ma se vogliamo dobbiamo fare prestazione e punti insieme - ha aggiunto -. Stasera la prestazione, ma punti zero: se vogliamo essere una squadra vera e che va in fondo, dobbiamo fare punti".

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:45
Bologna, Skorupski: "Partita che ci fa crescere"
23:44
Bologna, Ferguson: "Vogliamo arrivare fino in fondo"
23:33
Cremonese: recuperato Payerk, out Vardy, Collocolo e Moumbagna
23:28
Neymar protagonista della collaborazione tra eFootball e Yu-Gi-Oh! Card Game
23:27
Bologna, Orsolini: "Se giochiamo così, avversari tutti alla portata"