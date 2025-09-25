Neymar protagonista della collaborazione tra eFootball e Yu-Gi-Oh! Card Game

© Ufficio Stampa
KONAMI Digital Entertainment B.V. ha annunciato la collaborazione tra Yu-Gi-Oh! Card Game e la serie eFootball. Un evento imperdibile caratterizzato da campagne a tempo limitato e ricompense speciali in Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI, Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL, Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS, eFootball ed eFootball CHAMPION SQUADS.
eFootball
Per celebrare la collaborazione, è ora disponibile un trailer con Neymar Jr. in vesti inedite. I giocatori che effettueranno il login a eFootball ed eFootball CHAMPION SQUADS durante il periodo dell'evento, da giovedì 25 settembre a giovedì 23 ottobre, riceveranno una carta esclusiva che vede la superstar brasiliana Neymar Jr collaborare con il leggendario Mago Nero di Yu-Gi-Oh! Card Game.
Inoltre, completando gli obiettivi evento potrete ottenere carte inedite in-game, con cinque membri della nazionale francese affiancati da iconici mostri Yu-Gi-Oh!, come Drago Bianco Occhi Blu, Drago Nero Occhi Rossi e molti altri.
Yu-Gi-Oh! Card Game
Da sabato 27 settembre, i Duellanti di Yu-Gi-Oh! GCC potranno ricevere carte speciali, come la carta Token Neymar Jr e l'edizione eFootball di Coniglio da Soccorso.
La collaborazione ospiterà anche eventi a tema calcistico che consentiranno ai Duellanti di ottenere ricompense uniche in Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL, da lunedì 6 ottobre a venerdì 7 novembre, e in Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS, da lunedì 6 ottobre a martedì 4 novembre. I Duellanti potranno sbloccare carte e altri esclusivi oggetti in-game come icone, sfondi, Card Sleeves, oltre a guadagnare gemme avanzando nella campagna.
Commenti (0)