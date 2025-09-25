Neymar protagonista della collaborazione tra eFootball e Yu-Gi-Oh! Card Game

KONAMI Digital Entertainment B.V. ha annunciato la collaborazione tra Yu-Gi-Oh! Card Game e la serie eFootball. Un evento imperdibile caratterizzato da campagne a tempo limitato e ricompense speciali in Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI, Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL, Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS, eFootball ed eFootball CHAMPION SQUADS.