Bologna, Skorupski: "Partita che ci fa crescere"

Lukasz Skorupski è stato il grande protagonista del match contro l'Aston Villa, ma le sue parate (compreso un rigore) non sono bastate al Bologna per evitare la sconfitta. "Oggi possiamo essere orgogliosi, abbiamo lottato contro una squadra di Premier League e dimostrato di potercela giocare con tutti - ha spiegato il portiere rossoblù -. Ci conosciamo da più di un anno con lo staff, questo è un grande vantaggio che dimostriamo partita dopo partita. Adesso pensiamo alla Serie A, dobbiamo fare punti anche lì". "Queste partite ci fanno crescere, lo abbiamo dimostrato anche l'anno scorso in Champions. Ci danno tanta fiducia, lo dimostreremo come l'anno scorso", ha aggiunto. "Il rigore? Pensavo che tirasse un altro giocatore. Pensavo un po' a Martinez, mi è venuto in mente che se mi muovevo avrebbe tirato centrale e per fortuna ho lasciato il piede", ha concluso l'estremo difensore del Bologna.