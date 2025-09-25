Logo SportMediaset
Calcio

Bologna, Orsolini: "Se giochiamo così, avversari tutti alla portata"

25 Set 2025 - 23:27

Riccardo Orsolini ha analizzato la sconfitta con l'Aston Villa a fine gara. "Siamo venuti qui per fare una grande partita. Sapevamo che sono fortissimi. Era una gara di altissimo livello. Nel primo tempo hanno tenuto un ritmo impressionante - ha spiegato l'attaccante del Bologna -. Abbiamo cercato di fare quello che sappiamo fare e nella ripresa abbiamo avuto una spinta in più per pareggiare. Se giochiamo così, tutti gli avversari sono alla portata". "L'inizio in panchina? Stare fuori fa parte di questo sport, soprattutto quando si gioca tanto - ha aggiunto -. Io non ho più 18 anni e non recupero così rapidamente. Anche chi entra può cambiare le partite e risolverle". "La Champions dell'anno scorso ci ha dato consapevolezza ed esperienza europea - ha concluso -. Io cerco di essere imprevedibile, usando anche il destro. Queste gare ci possono fare solo bene. L'importante è continuare così. L'Aston Villa è una delle candidate ad arrivare alla fine di questo torneo".

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:45
Bologna, Skorupski: "Partita che ci fa crescere"
23:44
Bologna, Ferguson: "Vogliamo arrivare fino in fondo"
23:33
Cremonese: recuperato Payerk, out Vardy, Collocolo e Moumbagna
23:28
Neymar protagonista della collaborazione tra eFootball e Yu-Gi-Oh! Card Game
23:27
Bologna, Orsolini: "Se giochiamo così, avversari tutti alla portata"