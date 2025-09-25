Bologna, Orsolini: "Se giochiamo così, avversari tutti alla portata"

Riccardo Orsolini ha analizzato la sconfitta con l'Aston Villa a fine gara. "Siamo venuti qui per fare una grande partita. Sapevamo che sono fortissimi. Era una gara di altissimo livello. Nel primo tempo hanno tenuto un ritmo impressionante - ha spiegato l'attaccante del Bologna -. Abbiamo cercato di fare quello che sappiamo fare e nella ripresa abbiamo avuto una spinta in più per pareggiare. Se giochiamo così, tutti gli avversari sono alla portata". "L'inizio in panchina? Stare fuori fa parte di questo sport, soprattutto quando si gioca tanto - ha aggiunto -. Io non ho più 18 anni e non recupero così rapidamente. Anche chi entra può cambiare le partite e risolverle". "La Champions dell'anno scorso ci ha dato consapevolezza ed esperienza europea - ha concluso -. Io cerco di essere imprevedibile, usando anche il destro. Queste gare ci possono fare solo bene. L'importante è continuare così. L'Aston Villa è una delle candidate ad arrivare alla fine di questo torneo".