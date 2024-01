Lukaku snobba Inzaghi al The Best Fifa: nessun voto all'ex allenatore

the best fifa

Il voto dell'attaccante belga ex Inter fa discutere. Guardiola premiato come miglior allenatore del 2023: complimenti a Inzaghi e Spalletti

The Best Fifa 2023: la top 11





















© twitter 1 di 12 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Romelu Lukaku, in qualità di capitano del Belgio, ha contribuito alla votazione per il miglior allenatore dello scorso anno solare nei The Best Fifa 2023: l'attaccante belga ha scelto, in ordine, Guardiola, Xavi e Spalletti snobbando Simone Inzaghi nonostante i sei mesi finali all'Inter della scorsa stagione. Tra i motivi del clamoroso dietrofront estivo ai nerazzurri la scorsa estate c'era stata anche la delusione di Big Rom per la scelta di Inzaghi di lasciarlo in panchina in finale di Champions League e la scelta, al netto dei propri gusti in fatto di allenatori, ai The Best Fifa sembra confermare questo sentimento.

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha vinto il premio di the best Fifa Men's coach assegnato questa sera a Londra. Il tecnico catalano era in corsa con gli Luciano Spalletti e Simone Inzaghi, che ha salutato dal palco della premiazione: "Spalletti hai vinto lo scudetto, Inzaghi so quanto è stato difficile vincere contro di te in finale", ha detto riferendosi alla scorsa Champions League vinta contro l'Inter. Poi ha ringraziato i calciatori del City, protagonisti del Triplete, e la sua famiglia. Come miglior allenatore per il calcio femminile è stata premiata Sarina Wiegman (Inghilterra).