The Best Fifa 2023: Messi ha vinto il premio come miglior giocatore

LA CERIMONIA

L'attaccante argentino è stato preferito ad Haaland e Mbappé. Guardiola batte Inzaghi e Spalletti: è il miglior allenatore

Lionel Messi (assente alla cerimonia di premiazione) ha vinto il 'The Best Fifa Men's Player Award 2023', il premio più prestigioso del The Best Fifa 2023. Come nel Pallone d'oro, il fuoriclasse argentino ha battuto Erling Haaland e Kylian Mbappé. Pep Guardiola (vincitore del Treble con il Manchester City) ha vinto il premio come miglior allenatore, battendo Simone Inzaghi (finalista della scorsa Champions League con l'Inter) e Luciano Spalletti (reduce dallo scudetto dei record del Napoli). Aitana Bonmatì (Barcellona), già vincitrice del Pallone d'Oro, è stata eletta migliore calciatrice.

THE BEST FIFA 2023, GUARDIOLA È IL MIGLIOR ALLENATORE Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha vinto il premio come miglior tecnico del 2023, battendo Simone Inzaghi (Inter) e Luciano Spalletti (Napoli).

Romelu Lukaku, in qualità di capitano del Belgio, ha contribuito alla votazione per il miglior allenatore dello scorso anno solare per i The Best Fifa 2023: l'attaccante belga ha scelto, in ordine, Guardiola, Xavi e Spalletti snobbando Simone Inzaghi nonostante i sei mesi finali all'Inter della scorsa stagione. Tra i motivi del no ai nerazzurri questa estate c'era stata la delusione di Big Rom per la scelta di Inzaghi di lasciarlo in panchina in finale di Champions League.

Fifa Pro Men's World 11 del 2023 - Courtois (Real Madrid); Walker (Manchester City), Stones (Manchester City), Ruben Dias (Manchester City); Bernardo Silva (Manchester City), Bellingham (Borussia Dortmund/Real Madrid), De Bruyne (Manchester City); Haaland (Manchester City), Mbappé (Psg), Messi (Psg/Inter Miami), Vinicius Jr (Real Madrid).



THE BEST FIFA 2023, SARINA WIEGMAN IL MIGLIOR TECNICO DEL CALCIO FEMMINILE Sarina Wiegman (ct Inghilterra) ha battuto Jonatan Giraldez (Barcellona), Emma Hayes (Chelsea).

(Barcellona), vincitrice del Pallone d'Oro, si è aggiudicata la sfida tutta spagnola superando le campionesse iridate, protagonista suo malgrado dello scandalo che ha visto coinvolto l'ex presidente della Federazione iberica



THE BEST FIFA 2023, EDERSON È IL MIGLIOR PORTIERE Ederson (Manchester City) si è aggiudicato il trofeo di miglior portiere della stagione 2023. Thibaut Courtois (Real Madrid) e Yassine Bounou (Siviglia) gli altri due candidati.

- Earps; Carmona, Bronze, Greenwood; Walsh, Russo, James, Toone, Bonmatí; Morgan, Kerr

(Manchester United) ha vinto il premio come miglior portiere del calcio femminile. Battute(West Ham) e(Barcellona).

FIFA PUSKAS AWARDS 2023, VINCE MADRUGA - Guilherme Madruga (Botafogo) ha segnato il gol più bello del 2023, una rovesciata da fuori area contro il Novo Horizontino nella Serie B brasiliana.

PREMIO FAIRPLAY 2023 - Il premio va al Brasile che per la prima volta ha giocato con la maglia nera in un'amichevole contro il Ghana contro il razzismo.

PREMIO AL MIGLIOR TIFOSO - Il premio va a Hugo Miguel "Toto" Iniguez dell'Atletico Colon, che allo stadio ha dato il latte al figlioletto appena nato.