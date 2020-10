Lukaku: "All'Inter voglio dare tutto. Con Conte intesa fin da subito"

IL PERSONAGGIO

Per descrivere il suo primo anno in Italia basta partire dai numeri: 23 reti in 36 gare di campionato e 7 sigilli in Europa League, la competizione che lo ha incoronato miglior giocatore del torneo. Romelu Lukaku ha vissuto da protagonista assoluto il suo primo anno nell'Inter. Antonio Conte lo ha voluto fortemente in rosa e lui lo ha ripagato a suon di gol, a riprova di un rapporto decollato fin da subito, come confermato dallo stesso attaccante al Festival dello Sport: "“Mi ha migliorato in tutto. Grazie al mister ho capito chi sono. Lui e l’Inter erano la scelta migliore, l'ho capito fin dalla prima seduta di allenamento".

La delusione per l'Europa League e per lo sfortunato autogol nella finale contro il Siviglia non trovano più spazio nella mente di Lukaku: "Non ho ritirato la medaglia dopo la finale. Ho dato tanto per quell’obiettivo e non mi è rimasto niente in mano. Mi ci son voluti quattro o cinque giorni per superarlo, ma ora è tempo di guardare avanti. A questa squadra voglio dare tutto".

Una voglia di ripartire dimostrata dai fatti, con 3 reti nelle prime 3 uscite stagionali a certificare lo stato di forma del centravanti belga. Il prossimo palcoscenico si chiama Champions League, il banco di prova più importante per testare le ambizioni della creatura di Conte. Come noto, i nerazzurri se la vedranno nel gruppo B con Real Madrid, Borussia Moenchengladbach e Shakhtar Donetsk per il passaggio agli ottavi di finale. Anche su questo fronte Lukaku non vede l'ora di mettersi alla prova: "La scorsa stagione abbiamo fatto bene in Champions, ma occorre che sia il campo a parlare. Il resto non conta".