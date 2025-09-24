Lotito: "Messe in giro voci false, il futuro della Lazio è garantito"

Un inizio di stagione complicato per la Lazio, che dopo il blocco del mercato estivo ha iniziato il campionato con tre soli punti conquistati nelle prime quattro giornate. Il presidente Claudio Lotito ha commentato così, nell'edizione odierna de Il Messaggero, la situazione economica societaria: "Sono state messe in giro delle voci false sul fatto che la società stia fallendo, quando abbiamo 300 milioni di patrimonio immobiliare e altri 300 di parco giocatori. Io vado avanti per la mia strada, come il futuro di questo club è garantito".