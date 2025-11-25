Morte di Lorenzo Buffon, il saluto e il ricordo di Gigi: "Ha illuminato un'epoca"

Lorenzo Buffon è morto a 96 anni. L'ex portiere del Milan e della Nazionale, uno dei volti più iconici del calcio italiano degli anni '50, lascia un'eredità forte e riconosciuta, come dimostra il messaggio di Gianluigi Buffon: l'ex numero uno della Juventus e dell'Italia campione del mondo ha affidato ai social un ricordo intenso e personale, un omaggio che racconta la grandezza tecnica e umana del portiere che era un suo lontano parente. E con cui ha avuto un rapporto che, come spiega Gigi, affonda le radici nell'infanzia.