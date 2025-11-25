Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Lutto nel calcio italiano

Morte di Lorenzo Buffon, il saluto e il ricordo di Gigi: "Ha illuminato un'epoca"

Gianluigi Buffon ricorda il lontano parente e simbolo del Milan degli anni '50, scomparso a 96 anni

di Giulia Bassi
25 Nov 2025 - 14:28
1 di 9
© italyphotopress
© italyphotopress
© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

Lorenzo Buffon è morto a 96 anni. L'ex portiere del Milan e della Nazionale, uno dei volti più iconici del calcio italiano degli anni '50, lascia un'eredità forte e riconosciuta, come dimostra il messaggio di Gianluigi Buffon: l'ex numero uno della Juventus e dell'Italia campione del mondo ha affidato ai social un ricordo intenso e personale, un omaggio che racconta la grandezza tecnica e umana del portiere che era un suo lontano parente. E con cui ha avuto un rapporto che, come spiega Gigi, affonda le radici nell'infanzia.

Visualizza il post su Instagram
 

La figura di Lorenzo Buffon nel calcio italiano

 Lorenzo Buffon ha segnato una generazione. Portiere elegante, reattivo, protagonista con il Milan negli anni '50 e riferimento di un'epoca calcistica irripetibile. La sua immagine in volo a San Siro è rimasta nella memoria collettiva e, come ricorda Gigi Buffon, anche nella sua formazione personale. Una carriera che ha contribuito a fissare nuovi standard tra i pali e a costruire un modello tecnico a cui tanti hanno guardato negli anni successivi.

Il ricordo personale di Gigi Buffon

 "Ha illuminato un'epoca", scrive Gigi Buffon su Instagram. Parole asciutte, sentite, accompagnate da una foto insieme a Lorenzo. L'attuale capo delegazione azzurra racconta un aneddoto d'infanzia: nel salotto di casa c'era una gigantografia del parente in volo a San Siro, un'immagine simbolica che lo ha ispirato fin da bambino e che ha indirizzato il suo percorso professionale. Buffon chiude il suo messaggio con un saluto affettuoso e un pensiero alla figlia Patricia e ai familiari.

L'eredità sportiva del portiere del Milan anni '50

 La figura di Lorenzo Buffon resta legata a un calcio diverso, fatto di tecnica, personalità e istinto. Un portiere che ha contribuito a definire il ruolo e che continua a essere ricordato come uno dei protagonisti più rappresentativi della scuola italiana. L'omaggio di Gigi restituisce il peso umano di questa eredità: non solo un grande giocatore, ma un punto di riferimento per chi, negli anni, ha raccolto la sua tradizione tra i pali.

buffon
gigi buffon

Ultimi video

02:23
SRV RULLO/13 JUVENTUS VIGILIA BODO CON SPALLETTI

Bodo-Juventus nel gelo: scelte e parole di Spalletti

00:57
Under 17, sogno finito

Under 17, sogno finito

01:15
Romagnoli pensa in grande

Romagnoli: "Lazio da Champions"

01:30
5 anni fa l'addio a Diego

Cinque anni fa l'addio a Diego

01:18
Dea, un solo sorriso

Atalanta, un solo sorriso

01:28
Roma, parla Mancini

Mancini: "Meritiamo il primato"

01:37
Inter, allarme Sommer

Inter, allarme Sommer

01:43
Maignan superstar

Milan, Maignan superstar

02:18
Stasera Napoli-Qarabag

Stasera Napoli-Qarabag

02:26
Un pazzo campionato

Il campionato più pazzo degli ultimi anni

02:23
Una Juventus sottozero

Champions: una Juventus sottozero

02:19
MCH RACING-RIVER 3-2 MCH

Liga argentina, eliminazione a sorpresa del River

03:06
Torino-Como 1-5: gli highlights

Torino-Como 1-5: gli highlights

03:07
Sassuolo-Pisa 2-2: gli highlights

Sassuolo-Pisa 2-2: gli highlights

02:28
SRV RULLO FILM SCUDETTO: TUTTO E' POSSIBILE 24/11 (MUSICATO) OK

Scudetto, tutto è possibile: la Roma vola in testa

02:23
SRV RULLO/13 JUVENTUS VIGILIA BODO CON SPALLETTI

Bodo-Juventus nel gelo: scelte e parole di Spalletti

I più visti di Calcio

DICH SPALLETTI POST FIORENTINA DICH

Spalletti: "Dobbiamo vincere? Questo per qualcuno è un fardello e lo subisce"

CLIP RULLO METEO.IT SU GELO E NEVE PER BODO-JUVENTUS 24/11 SRV

Bodo-Juve, allarme meteo: ecco le previsioni

MCH SHIOGAI GOL DA CENTROCAMPO 23/11 MCH

Spettacolo dall'Olanda: Shiogai segna da centrocampo"

DICH CHIVU PER SITO SU RITIRO 22/11 DICH

Chivu: "Il ritiro non mi garantisce la vittoria…"

Allegri: "Ambizione massima"

Allegri: "Ambizione massima"

DICH CONTE SU AVVERSARIO E MARADONA PRE QARABAG 24/11 SRV

Conte: "Qarabag rivelazione della Champions: vinciamo per Maradona"

Sullo stesso tema

Calcio ora per ora
Vedi tutti
15:05
Rosso per uno schiaffo ma al compagno, e Moyes approva
14:30
Napoli, si ferma Gutierrez. A rischio anche la partita con la Roma
14:15
25 novembre: azzurri protagonisti in campagna Figc contro violenza donne
13:29
La LND ribadisce il suo impegno contro la violenza sulle donne attraverso una campagna social e sui campi
13:27
Serie B, quattro giocatori squalificati dopo l'ultima giornata