Locatelli torna a parlare dopo il rigore sbagliato: "Conosco le mie responsabilità, devo reagire"

23 Mar 2026 - 22:34
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Finito nel mirino per il rigore sbagliato in Juve-Sassuolo, un errore che potrebbe costare caro ai bianconeri in ottica Champions, Manuel Locatelli è tornato a parlare sui social. E lo ha fatto direttamente dal ritiro della Nazionale dove gli Azzurri stanno preparando i delicati play-off che decreteranno o meno la partecipazione dell'Italia ai prossimi Mondiali. 

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"Conosco benissimo quali sono le mie responsabilità e so che l’unico modo per reagire a un errore è lavorare ancora più duramente" il post pubblicato su Instagram dall'ex centrocampista di Milan e Sassuolo che ha concluso così: "Adesso abbiamo un Mondiale da conquistare e daremo tutto quello che abbiamo per riuscirci. Concentrati e uniti! Forza Azzurri".

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