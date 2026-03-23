Locatelli torna a parlare dopo il rigore sbagliato: "Conosco le mie responsabilità, devo reagire"
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Finito nel mirino per il rigore sbagliato in Juve-Sassuolo, un errore che potrebbe costare caro ai bianconeri in ottica Champions, Manuel Locatelli è tornato a parlare sui social. E lo ha fatto direttamente dal ritiro della Nazionale dove gli Azzurri stanno preparando i delicati play-off che decreteranno o meno la partecipazione dell'Italia ai prossimi Mondiali.
"Conosco benissimo quali sono le mie responsabilità e so che l’unico modo per reagire a un errore è lavorare ancora più duramente" il post pubblicato su Instagram dall'ex centrocampista di Milan e Sassuolo che ha concluso così: "Adesso abbiamo un Mondiale da conquistare e daremo tutto quello che abbiamo per riuscirci. Concentrati e uniti! Forza Azzurri".